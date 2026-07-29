Сохранить для будущих поколений – по поручению Президента на озере Көбейтұз ввели строгий экологический контроль
В Акмолинской области ведутся подготовительные работы для включения озера Көбейтұз в состав Буйратауского государственного национального природного парка, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе акимата Акмолинской области, на сегодняшний день на территории озера уже реализуется комплекс природоохранных мер. На прилегающей территории установлены защитные ограждения и информационные стенды. В перспективе для посетителей будут оборудованы специализированная парковка и смотровая площадка, что позволит наблюдать за объектом без ущерба для природы.
— При этом доступ к озеру ограничен — действует полный запрет на въезд автомобильного транспорта и посещение береговой линии. Также категорически запрещается купаться, осуществлять сбор соли и лечебной грязи. Государственные инспекторы национального парка и сотрудники полиции круглосуточно патрулируют местность. Данные меры призваны сократить антропогенную нагрузку, которая в последние годы значительно возросла, — поделились в ведомстве.
Акимат Акмолинской области призвал граждан неукоснительно соблюдать требования, чтобы сохранить уникальную экосистему для будущих поколений.
Көбейтұз, расположенный примерно в 160 километрах от Астаны, ежегодно привлекает тысячи туристов своим необычным розовым оттенком.
Напомним, ранее сообщалось, что розовое озеро Кобейтуз станет особо охраняемой природной территорией. Такое поручение дал Президент Казахстана.