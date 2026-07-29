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    Сохранить для будущих поколений – по поручению Президента на озере Көбейтұз ввели строгий экологический контроль

    В Акмолинской области ведутся подготовительные работы для включения озера Көбейтұз в состав Буйратауского государственного национального природного парка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    озеро кобейтуз
    Фото: акимат Акмолинской области

    Как сообщили в пресс-службе акимата Акмолинской области, на сегодняшний день на территории озера уже реализуется комплекс природоохранных мер. На прилегающей территории установлены защитные ограждения и информационные стенды. В перспективе для посетителей будут оборудованы специализированная парковка и смотровая площадка, что позволит наблюдать за объектом без ущерба для природы.

    озеро кобейтуз
    Фото: акимат Акмолинской области

    — При этом доступ к озеру ограничен — действует полный запрет на въезд автомобильного транспорта и посещение береговой линии. Также категорически запрещается купаться, осуществлять сбор соли и лечебной грязи. Государственные инспекторы национального парка и сотрудники полиции круглосуточно патрулируют местность. Данные меры призваны сократить антропогенную нагрузку, которая в последние годы значительно возросла, — поделились в ведомстве.

    Акимат Акмолинской области призвал граждан неукоснительно соблюдать требования, чтобы сохранить уникальную экосистему для будущих поколений.

    озеро Кобейтуз
    Фото: акимат Акмолинской области

    Көбейтұз, расположенный примерно в 160 километрах от Астаны, ежегодно привлекает тысячи туристов своим необычным розовым оттенком.

    Напомним, ранее сообщалось, что розовое озеро Кобейтуз станет особо охраняемой природной территорией. Такое поручение дал Президент Казахстана.

    Туризм Регионы Казахстана Озеро Природа Национальные парки Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор