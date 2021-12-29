Какие законы приняты в 2021 году в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году принят ряд указов и законов, внесших определенные изменения в жизнь казахстанцев.

В частности, внесены поправки в законодательство, касающиеся бюджета, пенсионного фонда, земельных вопросов, амнистии, выборов. Например, появилась возможность использовать деньги из пенсионного фонда, работать дистанционно. Кроме того, в связи с 30-летием Независимости Казахстана Президентом был подписан закон об амнистии, который облегчил положение более 2 тысяч осужденных и более 11 тысяч граждан, находящихся на пробации. Около тысячи человек вышли на свободу.

В материале аналитика МИА «Казинформ» рассказывается об изменениях в законодательстве, произошедших в 2021 году.

Закон «О республиканском бюджете на 2022-2924 годы»

Законом утверждены размеры минимальной заработной платы и минимального расчетного показателя. С 1 января 2022 года минимальный размер зарплаты составит 60 тысяч тенге, минимальный размер государственной базовой пенсии 19 450 тенге. Размер минимальной пенсии составит 46 302 тенге, месячного расчетного показателя 3 063 тенге. Минимальный прожиточный минимум будет составлять 36 018 тенге.

Казахстанцы получили возможность использовать часть пенсионных накоплений

Принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам восстановления экономического роста».

В соответствии с этими поправками, у граждан Казахстана появилась возможность использовать часть своих накоплений в Едином накопительном пенсионном фонде. С 2021 года казахстанцам предоставлено право использовать часть пенсионных накоплений на определенные цели. Этим правом могут воспользоваться следующие граждане: работающие, чьи пенсионные накопления к соответствующему возрасту превысят «порог достаточности»; лица, оформившие со страховыми компаниями договора о пенсионном аннуитете, обеспечивающие пожизненные аннуитетные выплаты в пределах оставшихся в ЕНПФ пенсионных накоплений; граждане, вышедшие на пенсию, могут получить не более 50% оставшихся в ЕНПФ пенсионных средств.

Закреплена возможность дистанционной работы для казахстанцев

Принят Закон «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового регулирования дистанционной работы».

С принятием Закона дистанционная работа законодательно закреплена в Трудовом кодексе РК.

В кодекс внесены такие понятия, как «дистанционная работа», «смешанная дистанционная работа», а также восполнены правовые пробелы в связи с таким форматом работы. Основной целью поправок является предотвращение ущемления при оплате труда работающих дистанционно. С принятием Закона появилась возможность защищать права работников, в целом, своевременно решать споры и вопросы обеспечения безопасных условий труда.

Закон «Об амнистии в связи с тридцатилетием независимости Республики Казахстан»

Цель Закона – освобождение от наказания за преступления менее тяжкие и средней тяжести, сокращение сроков наказания за некоторые тяжкие и особо тяжкие преступления. В обсуждении законопроекта принимали участие представители государственных органов, общественные деятели и эксперты, проведена научно-правовая экспертиза.

На заседании Сената, где обсуждался этот законопроект, министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев рассказал, кто подпадает под амнистию.

«Амнистия будет применена к ветеранам, несовершеннолетним, престарелым, инвалидам первой и второй групп, лицам, не представляющим угрозы для общества», – сказал министр.

По его словам, в соответствии с законопроектом, под амнистию подпадут 2 236 осужденных и 11 753 лица, находящихся на пробации. В результате, около 1 000 человек выйдут на свободу.

Амнистия не коснется лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, террористические и экстремистские преступления.

Водители теперь не обязаны иметь при себе удостоверение на право управления автотранспортом

Принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения».

Теперь водители не обязаны иметь при себе водительское удостоверение и техпаспорт на автомашину. Сотрудники полиции будут проверять наличие у гражданина водительского удостоверения по электронной базе данных, на основании удостоверения личности. Отметим, что это не касается иностранных граждан.

Иностранцы не смогут владеть и пользоваться землями сельхозназначения

Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам развития земельных отношений».

Эти законодательные поправки запрещают продажу и предоставление в аренду иностранцам, лицам без гражданства, иностранным компаниям, казахстанским компаниям с иностранным участием, а также вводят мораторий на продажу земель гражданам Казахстана и юридическим лицам РК. С учетом того, что срок моратория истекает 31 декабря 2021 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев 25 февраля текущего года на пятом заседании Национального совета общественного доверия дал поручение окончательно запретить продажу и предоставление в аренду иностранным физическим и юридическим лицам земель сельскохозяйственного назначения.

Цель Закона – введение запрета на владение земельными участками сельхозназначения и временное пользование для иностранцев, лиц без гражданства, иностранным юридических лиц, казахстанских юридических лиц с иностранным участием, международных организаций, научных центров с международным участием, а также репатриантов.

Право пользования землями сельхозназначения будет предоставляться только гражданам Казахстана и казахстанским юридическим лицам без иностранного участия.

Усилено наказание за рейдерство

Принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления борьбы с рейдерством, защиты предпринимательской деятельности от незаконного вмешательства государственных органов и должностных лиц и усиления мер, препятствующих нелегальному обороту драгоценных металлов»

Новый пункт 1-1 статьи 249 Уголовного кодекса РК усиливает уголовную ответственность за рейдерство, связанное с использованием правоохранительных и других органов. Также будут привлекаться к уголовной ответственности должностные лица, организовывающие и содействующие рейдерским действиям. Согласно Закону, будет усилено уголовное наказание за рейдерство в отношении предпринимателей. В случае, если будет доказано совершение подобных преступлений должностным лицом, оно может быть лишено свободы сроком от 5 до 8 лет. Ранее эти сроки составляли от 3 до 7 лет. Отметим, что законопроект разработан группой депутатов Парламента.

Введены прямые выборы акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов

Принят Конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

В соответствии с Конституционным законом, введены прямые выборы акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов. То есть, теперь акимов на этом уровне будет выбирать население. Кроме того, снижен порог для прохождения политических партий в Парламент и маслихаты с 7 процентов до 5 процентов. Также, введен пункт «против всех» в избирательные бюллетени.

Внесены поправки в Водный кодекс

Принят Закон «О внесении изменений и дополнений в Водный кодекс Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между местными представительными, центральными и местными исполнительными органами по субсидированию питьевого водоснабжения».

Закон направлен на снижение тарифов на питьевую воду для сельских жителей, в том числе за счет оптимизации процедуры получения субсидий.

Целью Закона является своевременное выделение и получение регионами субсидий для снабжения населения питьевой водой.

Задачи Закона – оптимизация процедуры снабжения населения питьевой водой, ускорение внесения в перечень льготных объектов вновь построенных систем снабжения питьевой водой, снижение стоимости услуг по снабжению питьевой водой сельского населения.

С мобильных переводов нужно будет платить налог

Принят Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».

В Законе отдельно вводятся понятия «мобильные переводы» и «сотовые платежи». Например, второе понятие используется при оплате товаров и услуг. Это дает возможность правильно показывать доходы предпринимателей в налоговой декларации. Нормы о мобильных платежах вступят в силу с 1 марта 2022 года.

Таким образом, предприниматели будут платить налог с мобильных переводов. Для этого предприниматели должны открыть отдельный счет. Теперь клиенты будут отправлять деньги за купленные товары на счета, открытые предпринимателями. Банки будут обязаны предоставлять информацию налоговым органам. Следует отметить, что этот вид налога не имеет никакого отношения к физическим лицам.

В целом, как отмечалось выше, в этом году принят ряд законов, служащих интересам страны. Есть уверенность, что эти законы будут способствовать защите прав казахстанцев, улучшению социальной ситуации.