Какие законы приняли в Казахстане в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году принят ряд указов и законов, внесших определенные изменения в жизнь казахстанцев. В частности, внесены поправки в законодательство, касающиеся бюджета, пенсионного фонда, земельных вопросов, амнистии, выборов. Например, появилась возможность использовать деньги из пенсионного фонда, работать дистанционно. Кроме того, в связи с 30-летием Независимости Казахстана Президентом был подписан закон об амнистии, который облегчил положение более 2 тысяч осужденных и более 11 тысяч граждан, находящихся на пробации. Около тысячи человек вышли на свободу.В материале аналитика МИА «Казинформ» рассказывается об изменениях в законодательстве, произошедших в 2021 году.

Закон «О республиканском бюджете на 2022-2924 годы»

Законом утверждены размеры минимальной заработной платы и минимального расчетного показателя. С 1 января 2022 года минимальный размер зарплаты составит 60 тысяч тенге, минимальный размер государственной базовой пенсии 19 450 тенге. Размер минимальной пенсии составит 46 302 тенге, месячного расчетного показателя 3 063 тенге. Минимальный прожиточный минимум будет составлять 36 018 тенге.

Казахстанцы получили возможность использовать часть пенсионных накоплений

Принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам восстановления экономического роста».

В соответствии с этими поправками, у граждан Казахстана появилась возможность использовать часть своих накоплений в Едином накопительном пенсионном фонде. С 2021 года казахстанцам предоставлено право использовать часть пенсионных накоплений на определенные цели. Этим правом могут воспользоваться следующие граждане: работающие, чьи пенсионные накопления к соответствующему возрасту превысят «порог достаточности»; лица, оформившие со страховыми компаниями договора о пенсионном аннуитете, обеспечивающие пожизненные аннуитетные выплаты в пределах оставшихся в ЕНПФ пенсионных накоплений; граждане, вышедшие на пенсию, могут получить не более 50% оставшихся в ЕНПФ пенсионных средств.

Закреплена возможность дистанционной работы для казахстанцев

Принят Закон «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового регулирования дистанционной работы».

С принятием Закона дистанционная работа законодательно закреплена в Трудовом кодексе РК.

В кодекс внесены такие понятия, как «дистанционная работа», «смешанная дистанционная работа», а также восполнены правовые пробелы в связи с таким форматом работы. Основной целью поправок является предотвращение ущемления при оплате труда работающих дистанционно. С принятием Закона появилась возможность защищать права работников, в целом, своевременно решать споры и вопросы обеспечения безопасных условий труда.

Закон «Об амнистии в связи с тридцатилетием независимости Республики Казахстан»

Цель Закона – освобождение от наказания за преступления менее тяжкие и средней тяжести, сокращение сроков наказания за некоторые тяжкие и особо тяжкие преступления. В обсуждении законопроекта принимали участие представители государственных органов, общественные деятели и эксперты, проведена научно-правовая экспертиза.

На заседании Сената, где обсуждался этот законопроект, министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев рассказал, кто подпадает под амнистию.

«Амнистия будет применена к ветеранам, несовершеннолетним, престарелым, инвалидам первой и второй групп, лицам, не представляющим угрозы для общества», – сказал министр.

По его словам, в соответствии с законопроектом, под амнистию подпадут 2 236 осужденных и 11 753 лица, находящихся на пробации. В результате, около 1 000 человек выйдут на свободу.

Амнистия не коснется лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, террористические и экстремистские преступления.

Водители теперь не обязаны иметь при себе удостоверение на право управления автотранспортом

Принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения».

Теперь водители не обязаны иметь при себе водительское удостоверение и техпаспорт на автомашину. Сотрудники полиции будут проверять наличие у гражданина водительского удостоверения по электронной базе данных, на основании удостоверения личности. Отметим, что это не касается иностранных граждан.

Иностранцы не смогут владеть и пользоваться землями сельхозназначения

Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам развития земельных отношений».

Эти законодательные поправки запрещают продажу и предоставление в аренду иностранцам, лицам без гражданства, иностранным компаниям, казахстанским компаниям с иностранным участием, а также вводят мораторий на продажу земель гражданам Казахстана и юридическим лицам РК. С учетом того, что срок моратория истекает 31 декабря 2021 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев 25 февраля текущего года на пятом заседании Национального совета общественного доверия дал поручение окончательно запретить продажу и предоставление в аренду иностранным физическим и юридическим лицам земель сельскохозяйственного назначения.

Цель Закона – введение запрета на владение земельными участками сельхозназначения и временное пользование для иностранцев, лиц без гражданства, иностранным юридических лиц, казахстанских юридических лиц с иностранным участием, международных организаций, научных центров с международным участием, а также репатриантов.

Право пользования землями сельхозназначения будет предоставляться только гражданам Казахстана и казахстанским юридическим лицам без иностранного участия.

Усилено наказание за рейдерство

Принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления борьбы с рейдерством, защиты предпринимательской деятельности от незаконного вмешательства государственных органов и должностных лиц и усиления мер, препятствующих нелегальному обороту драгоценных металлов»

Новый пункт 1-1 статьи 249 Уголовного кодекса РК усиливает уголовную ответственность за рейдерство, связанное с использованием правоохранительных и других органов. Также будут привлекаться к уголовной ответственности должностные лица, организовывающие и содействующие рейдерским действиям. Согласно Закону, будет усилено уголовное наказание за рейдерство в отношении предпринимателей. В случае, если будет доказано совершение подобных преступлений должностным лицом, оно может быть лишено свободы сроком от 5 до 8 лет. Ранее эти сроки составляли от 3 до 7 лет. Отметим, что законопроект разработан группой депутатов Парламента.

Введены прямые выборы акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов

Принят Конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

В соответствии с Конституционным законом, введены прямые выборы акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов. То есть, теперь акимов на этом уровне будет выбирать население. Кроме того, снижен порог для прохождения политических партий в Парламент и маслихаты с 7 процентов до 5 процентов. Также, введен пункт «против всех» в избирательные бюллетени.

Внесены поправки в Водный кодекс

Принят Закон «О внесении изменений и дополнений в Водный кодекс Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между местными представительными, центральными и местными исполнительными органами по субсидированию питьевого водоснабжения».

Закон направлен на снижение тарифов на питьевую воду для сельских жителей, в том числе за счет оптимизации процедуры получения субсидий.

Целью Закона является своевременное выделение и получение регионами субсидий для снабжения населения питьевой водой.

Задачи Закона – оптимизация процедуры снабжения населения питьевой водой, ускорение внесения в перечень льготных объектов вновь построенных систем снабжения питьевой водой, снижение стоимости услуг по снабжению питьевой водой сельского населения.

В целом, как отмечалось выше, в этом году принят ряд законов, служащих интересам страны. Есть уверенность, что эти законы будут способствовать защите прав казахстанцев, улучшению социальной ситуации.