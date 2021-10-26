Какие законопроекты облегчают жизнь казахстанцев, рассказал министр юстиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие законопроекты облегчают жизнь казахстанцев? Об этом в телевизионной программе «Национальный интерес» рассказал министр юстиции Марат Бекетаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом плане можно отметить такие законы, как Административный процедурно-процессуальный кодекс. Этот кодекс внедрил в стране административную юстицию. Нужно сразу отметить, что это не кодекс об административных правонарушениях. Когда говорим об административной юстиции, ведем речь об отношениях госорганов и граждан, бизнеса. Этот кодекс меняет парадигму отношений. Он направлен на снижение конфликтности в нашем обществе. Это не значит, что все чиновники вмиг станут иными и начнут работать по-другому. Это значит, что изменится процедура, которая направлена на поиск компромиссов, решение проблем граждан, не доводя до суда», - отметил министр юстиции.

По словам министра, Экологический кодекс также отвечает новым реалиям.

«Во всех сферах жизнь наблюдаем глобальный тренд на экологичность. Мы не можем находиться в стороне от этого вопроса. Также можно отметить Кодекс о здоровье, принятый в прошлом году, но уже сейчас видим, как он работает в новых реалиях. Не можем не отметить законопроекты, принятые в условиях пандемии. Прежде всего, это те вещи, которые реализованы по поручению Главы государства: Послание, поручение Президента на открытии сессии Парламента, поручения, которые он дал во время региональных поездок. Это отдельный специальный блок вопросов, который находится на особом контроле. Среди них можно отметить законопроект по восстановлению роста экономики, по поддержке и развитию инвестиционного климата», - рассказал Марат Бекетаев.

Что касается закона по восстановлению экономического роста, по словам министра, речь идет о тех бюджетных субсидиях и помощи, которая была оказана во время пандемии.

«В какой-то степени аренда была облегчена для малого и среднего бизнеса. Это помогло сохранить рабочие места, что естественно отразилось на благосостоянии наших граждан», - добавил Марат Бекетаев.