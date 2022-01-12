Какие задачи ставит Касым-Жомарт Токаев перед новым Правительством

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане сформирован новый состав Правительства. Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Мажилиса выступил с большой речью, поставив конкретные задачи по решению актуальных вопросов в политической и социально-экономической сферах. Президент дал ряд поручений уже новому составу Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня на заседании Мажилиса по представлению Президента РК Алихан Смаилов был назначен Премьер-Министром Казахстана.

После вышел Указ Главы государства о его назначении. В этой связи в профильных комитетах Мажилиса прошли консультации по представленным кандидатурам в новый состав Правительства РК. По законодательству членов Кабмина утверждают только после согласования с депутатами. Позже Президент Казахстана утвердил новый состав Правительства.

Так, первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан назначен Роман Скляр. Ералы Тугжанов сохранил пост в качестве заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан. Мухтар Тлеуберди стал заместителем Премьер-Министра – министром иностранных дел РК. Заместителем Премьер-Министра – министром торговли и интеграции назначен Бахыт Султанов. Руководитель Канцелярии Премьер-Министра РК - Галымжан Койшыбаев.

Сохранили свои должности

Министром обороны Республики Казахстан вновь назначен Мурат Бектанов. Министром внутренних дел остался Ерлан Тургумбаев. Министр сельского хозяйства - Ербол Карашукеев; министр образования и науки - Асхат Аймагамбетов; министр труда и социальной защиты населения - Серик Шапкенов; Ерулан Жамаубаев - министр финансов; Юрий Ильин сохранил должность министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан; Багдат Мусин - министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Министр экологии, геологии и природных ресурсов - Сериккали Брекешев.

Новые министры

Министром информации и общественного развития РК стал Аскар Умаров. Министром юстиции назначен Канат Мусин. Министерство здравоохранения теперь будет возглавлять Ажар Гиният. Новый министр индустрии и инфраструктурного развития - Каирбек Ускенбаев. Даурен Абаев стал министром культуры и спорта. Министром национальной экономики назначен Алибек Куантыров. А Болат Акчулаков возглавит Министерство энергетики.

Какие главные задачи ставит Касым-Жомарт Токаев Правительству

Президент поручил Правительству перестроить деятельность Банка развития Казахстана.

«Банк развития Казахстана, по сути, превратился в личный банк для избранного круга лиц, представляющих финансово-промышленные и строительные группы. Мы знаем всех пофамильно. Пользуясь доступом в высокие кабинеты, они получают привилегированные условия для реализации своих проектов. На эти проекты отвлекаются ресурсы государства, которые могли быть использованы для развития именно малого и среднего предпринимательства», - отметил в своем выступлении сегодня Касым-Жомарт Токаев.

Во время сегодняшнего заседания Глава государства поручил Правительству принять меры по прекращению администрирования утилизационного сбора и распоряжения утилизационным сбором ТОО «Оператор РОП». Как заявил Касым-Жомарт Токаев, этим должна заниматься государственная организация, как в зарубежных странах.

При этом функции государства по утилизации, поддержке автомобильной промышленности и сельхозмашиностроения никто не отменял.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на вопросах касательно деятельности фонда «Самрук-Казына». Как заявил Глава государства, сохраняются вопросы по прозрачности закупок Фонда.

«Следует обязательно найти ответы на данные вопросы. В частности, важно сократить основания, позволяющие заключать договоры по государственным закупкам способом из одного источника. Предстоит в целом пересмотреть порядок закупок «Самрук-Казына» и иных национальных компаний. В прошлом году вышел новый Закон о регулируемых закупках, но большое количество вопросов по-прежнему решается на уровне подзаконных актов и решений самого Фонда», - сказал во время заседания Президент.

В этой связи Касым-Жомарт Токаев поручил Министерству финансов и Агентству по защите и развитию конкуренции обеспечить согласование правил и процедур «Самрук-Казына».

Новому Правительству совместно с Национальным банком и Палатой «Атамекен» предстоит разработать комплекс мер по контролю инфляции.

Как отметил Глава государства, он должен включать в себя меры по снижению импортной зависимости, снижению избыточного посредничества и инструменты денежно-кредитной политики.

Кроме того, Правительству следует обеспечить своевременное принятие Социального кодекса. Совместно с «Атамекен» в двухмесячный срок Правительство должно будет принять программу по повышению доходов населения.

Также Касым-Жомарт Токаев поручил сформированному Правительству проработать вопрос дополнительных поступлений в бюджет, дал поручение разработать для данных регионов отдельные направления в рамках программ «Ауыл – Ел бесігі», «Дорожной карты бизнеса» и других.

Вместе с тем Правительству необходимо будет подготовить пакет законодательных изменений. Комплексного реформирования, по словам Президента, требует и система государственного управления.