Какие задачи предстоит решить новому акиму Алматинской области

По поручению Главы государства Премьер-министр Олжас Бектенов и руководитель Администрации Президента Роман Скляр приняли участие в собрании депутатов маслихатов Алматинской области, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Роман Скляр зачитал депутатам письмо Президента Касым-Жомарта Токаева о выдвижении на должность акима Алматинской области двух кандидатов: бывшего министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова и заместителя акима Алматинской области Гани Майлыбаева. В собрании приняли участие 178 депутатов. По результатам открытого голосования за кандидатуру Чингиса Аринова отдано 83% голосов. Соответствующим Указом Президента РК акимом Алматинской области назначен Чингис Аринов.

Фото: пресс-служба Правительства РК

На совещании с активом области Премьер-министр Олжас Бектенов выразил благодарность Марату Султангазиеву за проведенную работу по социально-экономическому развитию региона. Руководитель Правительства представил активу нового акима Алматинской области Чингиса Аринова. Отмечено, что принятие новой Конституции Казахстана ознаменовало начало важного этапа дальнейшей модернизации страны. Перед Правительством стоит задача достижения поставленной Главой государства цели по обеспечению качественного и устойчивого роста экономики.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Олжас Бектенов акцентировал внимание актива региона на исполнении поручений Президента, озвученных на первой сессии Курултая, по обеспечению опережающего строительства важных для наших граждан объектов по всей стране. В частности, социальной, инженерной, энергетической, водной инфраструктуры, где имеется высокая потребность в дальнейшем повышении качества жизни граждан. На сегодня акимату Алматинской области дополнительно выделены средства на ряд новых проектов сферы здравоохранения. Среди них строительство перинатального центра и поликлиники в Карасайском районе, модернизация инфекционной больницы в Каскелене, родильного отделения в Илийском районе. Необходимо своевременно ввести объекты в эксплуатацию. Премьер-министр поручил обеспечить жесткий контроль за целевым и эффективным расходованием выделенных средств. Каждый тенге должен быть направлен на достижение конкретного результата, ощутимого для жителей региона. Для повышения контроля будет применен механизм цифрового тенге.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Кроме того, отмечено, что при реализации масштабной программы строительства приоритет должен быть отдан отечественным товаропроизводителям. Это касается привлечения местных строительных организаций, а также применения казахстанских стройматериалов и оборудования. При этом Олжас Бектенов поручил не допустить спекулятивного роста цен на закупаемые услуги и товары. Для предпринимателей это возможность развития, однако отечественные производители должны заниматься не искусственным повышением цен, а наращиванием объемов работ. Это позволит получать гарантированную прибыль, открывать новые рабочие места, поднимать заработную плату. Такой подход позволит обеспечить стимулирование всей цепочки внутреннего производства и занятости граждан.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Премьер-министр озвучил ключевые приоритеты работы акимата Алматинской области. Обозначены задачи по повышению доступности социальных услуг в сельской местности и сокращению инфраструктурного разрыва между городом и селом. Необходимо увеличить охват населенных пунктов качественными коммунальными услугами и снизить аварийность сетей. Внимание уделено поэтапной модернизации систем водо-, тепло-, электроснабжения и водоотведения, а также строительству новых источников генерации электроэнергии. В сфере АПК отмечена необходимость развития орошаемого земледелия, сокращения потерь воды, широкого внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве и увеличения доли агропромышленного комплекса в экономике региона. Для обеспечения безопасности дорожного движения поручено активизировать ремонт и реконструкцию автомобильных дорог региона. Отдельно отмечена важность активного привлечения инвестиций, развития обрабатывающей промышленности, туризма, МСБ, а также эффективного использования потенциала города Алатау как новой точки экономического роста.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Олжас Бектенов подчеркнул, что по всем направлениям и отраслям должна осуществляться системная и комплексная реализация поставленных Главой государства задач. Необходимо принять исчерпывающие меры для дальнейшего социально-экономического развития региона.

Напомним, Марат Султангазиев освобожден от должности акима Алматинской области.