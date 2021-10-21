НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие задачи перед собой ставит Совет матерей АНК, рассказала руководитель этого совета Назипа Шанаи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Совет матерей Ассамблеи старается держать руку на пульсе общества. В настоящее время направления работы Совета скорректированы с поручениями Послания Президента страны народу Казахстана», - сказала Назипа Шанаи, выступая на расширенном заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана.

По ее словам, Совет матерей АНК определил для себя следующие задачи:

Первое, это воспитание полноценной культурной личности со знанием истории, обычаев и традиций, языка своего народа и государства.

«Знание родного языка – это понимание души своего народа. И для этого каждому этносу в Казахстане созданы все условия. Знание государственного языка – это гражданская ответственность каждого члена нашего общества. И эта ответственность должна быть сформирована в семье», - подчеркнула Назипа Шанаи.

Вторая задача – продвижение межэтнического согласия, укрепление преемственности поколений и формирование толерантной личности.

Сегодня в Казахстане не существует вопроса о межэтнической толерантности.

Третье – организация правильной профессиональной ориентации среди молодежи.

«В Послании четко расписаны направления экономического развития страны, и нам понятно – какие специалисты будут нужны стране в ближайшем будущем. Совету матерей необходимо совместно с управлениями образования проводить встречи с выпускниками школ. Это работа даст не только снижение уровня безработицы - мы получим полноценно реализовавших себя счастливых детей», - резюмировала Назипа Шанаи.