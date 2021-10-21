РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:12, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Какие задачи перед собой ставит Совет матерей АНК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие задачи перед собой ставит Совет матерей АНК, рассказала руководитель этого совета Назипа Шанаи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Совет матерей Ассамблеи старается держать руку на пульсе общества. В настоящее время направления работы Совета скорректированы с поручениями Послания Президента страны народу Казахстана», - сказала Назипа Шанаи, выступая на расширенном заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана.

    По ее словам, Совет матерей АНК определил для себя следующие задачи:

    Первое, это воспитание полноценной культурной личности со знанием истории, обычаев и традиций, языка своего народа и государства.

    «Знание родного языка – это понимание души своего народа. И для этого каждому этносу в Казахстане созданы все условия. Знание государственного языка – это гражданская ответственность каждого члена нашего общества. И эта ответственность должна быть сформирована в семье», - подчеркнула Назипа Шанаи.

    Вторая задача – продвижение межэтнического согласия, укрепление преемственности поколений и формирование толерантной личности.

    Сегодня в Казахстане не существует вопроса о межэтнической толерантности.

    Третье – организация правильной профессиональной ориентации среди молодежи.

    «В Послании четко расписаны направления экономического развития страны, и нам понятно – какие специалисты будут нужны стране в ближайшем будущем. Совету матерей необходимо совместно с управлениями образования проводить встречи с выпускниками школ. Это работа даст не только снижение уровня безработицы - мы получим полноценно реализовавших себя счастливых детей», - резюмировала Назипа Шанаи.


    Теги:
    Культура АНК Астана Общество Послание Президента РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Сегодня, 17:39
    Карина Ибрагимова обеспечила себе медаль Азиады
    Сегодня, 17:24
    Не умею говорить «нет» - рекомендации психолога
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!