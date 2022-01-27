Какие заболевания характерны для сельхозживотных, рассказал главный ветврач Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В этом году будут построены три новых модульных сельских ветеринарных пункта. Их оборудуют всем необходимым, что позволит сотрудникам ещё качественнее выполнять свою работу. О ветеринарных пунктах и о том, какие заболевания характерны для сельхозживотных нашего региона, как проходит вакцинация скота, рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель управления ветеринарии Карагандинской области Кайрбек Турсынбеков.

- Год для ветеринарной службы Карагандинской области начался трудно. Был обнаружен ящур на территории Шетского района. Какова ситуация на сегодняшний день?

- Да, ящур был обнаружен. Было трудно определить серотип, но всё-таки установили. Ввели 14 января карантин. 25 голов КРС уничтожено с использованием современной технологичной и высокоэкологичной установки. На этой неделе пройдёт заключительная дезинфекция. Будут отобраны пробы. Если всё будет стабильно, то карантин 7 февраля снимем. Затем на два месяца установим ограничения.

- Какова эпизоотическая ситуация на сегодня в области, что с распространением инфекционных болезней животных?

- За истекший год было зарегистрировано 32 неблагополучных случая. Основная масса приходится на вирусные заболевания – инфекционный ринотрахеит и вирусная диарея. Также встречается инфекционный кератоконъюнктивит. Эти заболевания начали регистрироваться с 2013 года, они характерны для Европы, Северной Америки. А все знают, что за год до этого начался ввоз импортного скота.

В двух хозяйствах был зарегистрирован туберкулёз – в Нуринском и Абайском районах.

Что касается бруцеллёза, то критического уровня по области нет. Ежегодно на него исследуется более 600 тысяч КРС и свыше миллиона МРС.

- Вопрос по безопасности мяса, которое попадает на стол карагандинцев. Могут ли жители быть уверены, что убой скота проходит в санитарных условиях и соответствует всем нормам безопасности?

- У нас контрольно-надзорных функций сейчас нет. Мы этим занимались до 2020 года. Теперь этим заведует областная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля. Но технология никуда не делась. Без освидетельствования ветеринарного специалиста, без предварительного осмотра сельскохозяйственного животного не выдаётся ветеринарный документ. То есть на живой скот и его продукцию. Мы против того, чтобы владелец мог получить справку в электронном формате, если ранее он уже ставил животное на учёт. Потому что животное может травмироваться, заболеть, даже необязательно чем-то инфекционным. Поэтому справка должна выдаваться только после осмотра специалистом.

- Какие планы на год?

- Главная задача в области ветеринарии – профилактика. Мы должны обеспечить своевременную диагностику, карантин и не допустить дальнейшего распространения заболевания.

В планах весенняя (с конца февраля по май) и осенняя (с конца августа) обработка скота, которую мы проводим ежегодно. В Карагандинской области проходит вакцинация против 11 заболеваний. Это сибирская язва всех животных, нодулярный дерматит КРС, птичий грипп, мыт лошадей до 5-летнего возраста и другие. Последние 5 лет пошла тенденция роста сальмонеллёзного аборта кобыл. Мы даже экстренно в 2018 году изменили перечень энзоотических заболеваний. Убрали болезни, в результате которых страдают единичные особи и нет массового заражения.

- А почему нет постоянной и масштабной вакцинации скота?

- Мы отошли от того, чтобы полномасштабно вакцинировать. Действуем на очаги, чтобы создать иммунный фон. Тактика согласована с международным эпизоотическим бюро. Если мы весь скот постоянно будем вакцинировать, то получим неполноценное мясо, напичканное инородными белками и ненужными протеинами.

- Сколько всего ветеринарных пунктов в области? По какому принципу они размещаются?

- Всего их 195. Всё зависит от территории, количества поголовья и нормы нагрузки. В советское время было 850 голов КРС на одного ветеринара, сейчас тысяча особей на одного специалиста. Не секрет, что есть проблема с персоналом. Низкая заработная плата не привлекает, особенно не идут к нам молодые. Мы несколько лет добиваемся, чтобы был пересмотрен формат существования службы. В свете новых посланий Главы государства есть понимание проблемы. Надеюсь, в будущем ситуация изменится в лучшую сторону.

Главная наша задача – работать на благо населения. В прошлом году наши службы получили разрешение лечить животных. Это ещё один плюс как для сельчан, так и для наших сотрудников.

- Проходит ли модернизация ветеринарных пунктов?

- Даже лучше: началось строительство новых модульных ветпунктов. В 2020 году было возведено два – в сёлах Дубовка и Ахметаул. С загоном, расколом, зданием, гаражом, то есть со всей инфраструктурой.

В прошлом году были выделены средства на три пункта – в Абайском, Бухар-Жырауском и Актогайском районах. В этом году строительство должно быть закончено.

В 2021-м мы нашли средства на сборный мобильный загон. Сейчас он находится в Жанааркинском районе, но мы можем его собрать и перевезти, куда нам будет нужно.