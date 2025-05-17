Какие юридические и медицинские проверки стоит пройти перед вступлением в брак

По словам адвоката коллегии адвокатов Акмолинской области Нурлана Жанабаева, особенно важно узнать, есть ли у партнёра долги или действующие кредиты. Это не вопрос недоверия, а способ обезопасить совместную финансовую жизнь. Например, если у одного из супругов есть долги, они могут повлиять на семейный бюджет или стать причиной отказа в ипотеке. Однако получить доступ к кредитной истории можно только с согласия человека.

— Мы сталкивались с реальными случаями, когда один из супругов скрыл крупные долги, и после свадьбы начались звонки от коллекторов. В итоге — финансовый кризис в семье, пришлось продавать имущество. А ведь этого можно было избежать, обсудив всё заранее, — говорит Жанабаев.

Если у одного из партнёров есть дети от предыдущего брака, важно выяснить, выплачиваются ли алименты — это также влияет на бюджет семьи и может стать источником конфликтов.

Не менее важно уточнить, есть ли у человека судимость. Получить такую информацию можно официально — через Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК, но только с письменного согласия.

Также стоит выяснить, какое имущество есть у будущего супруга и не находится ли оно в залоге. Бывает, что один из супругов даже не знает, что квартира или машина уже заложены.

— На практике был случай: при разводе выяснилось, что недвижимость супругов давно заложена в банке, а второй супруг об этом не знал. Раздел имущества осложнился, и бракоразводный процесс затянулся на годы, — отмечает адвокат.

Брачный договор — хорошая идея?

Согласно Кодексу «О браке (супружестве) и семье», брачный договор — это официальное соглашение между супругами, в котором определяются имущественные права и обязанности супругов в браке или после развода. Многие пары заключают брачный контракт, если у них есть имущество, например квартира, машина или бизнес.

— Брачный договор помогает избежать недоразумений в будущем. В нём можно прописать, кто за что отвечает, как распределяются расходы и кому что достанется в случае развода. Иногда в договор включают и вопросы, связанные с детьми — например, порядок обеспечения их имущественных прав, — поясняет Нурлан Жанабаев.

Для заключения договора необходимо прийти вдвоём к нотариусу, предоставить паспорта, свидетельство о браке и документы на имущество. В Казахстане брачный договор может быть заключён как до свадьбы, так и после. Если он подписан до регистрации брака, вступает в силу только после официальной регистрации.

Важно помнить, что договор не может ограничивать права одного из супругов или противоречить основным правам человека.

— Брачный контракт можно изменить или расторгнуть через суд, если он ставит одного из супругов в крайне неблагоприятное положение, — отмечает адвокат.

В одностороннем порядке расторгнуть или изменить договор нельзя, только по соглашению супругов или в суде.

Суд может признать контракт недействительным, если:

он ущемляет права одного из супругов;

нарушает права ребенка;

противоречит брачно-семейному законодательству РК.

Если договором заранее предусмотрены какие-то обязательства после развода, то они сохраняют силу и после расторжения брака.

А как насчёт здоровья?

Кроме юридических и финансовых вопросов, перед свадьбой важно позаботиться и о здоровье. Акушер-гинеколог Анар Буланбаева советует пройти медицинское обследование, хотя в Казахстане оно не является обязательным для вступления в брак.

Врач рекомендует заранее сдать анализы на инфекции, передающиеся половым путём — сифилис (реакция Вассермана), ВИЧ, гепатиты B и C. Это необходимо не только для безопасности партнёров, но и ради здоровья будущих детей.

Анар Буланбаева подчеркивает, что многие пары сначала беременеют, а только потом идут сдавать анализы, хотя правильнее было бы сначала пройти полное обследование, а потом уже планировать свадьбу и беременность.

— К беременности надо готовиться. При подготовке к беременности женщине назначают разные анализы: общий анализ крови и мочи, проверку на ВИЧ, сифилис и гепатиты B и C, а также мазки — на степень чистоты и на онкоцитологию. Кроме того, если у женщины есть хронические заболевания, то ее обязательно направляют на прием к терапевту и при необходимости — на дополнительные обследования. Все это делается для того, чтобы беременность прошла спокойно, а ребенок родился здоровым, — заключает Анар Буланбаева.

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