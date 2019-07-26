Какие выгоды принесет казахстанцам использование сертификата безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В казахстанском обществе сегодня, наверное, только ленивый не обсуждает вопрос установки сертификата безопасности на устройства, в первую очередь, на мобильные телефоны. Эта тема, что называется, вызвала реакцию, активно обсуждается среди людей. Специально для того, чтобы внести большую ясность и понимание по этому вопросу, к соотечественникам обратились участники брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК. В частности, они подробно остановились на том, для каких целей необходимо внедрение сертификата безопасности и какие преимущества несет его использование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая перед журналистами, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев отметил: сертификат безопасности внедряется исключительно в интересах безопасности самих же граждан, чтобы, например, уберечь детей от противоправного террористического контента и всяких сайтов, содержащих призывы к суициду. Кроме того, установив сертификат безопасности, можно не беспокоиться и за другие ваши личные данные, допустим, за пин-коды ваших банковских карточек или другую секретную информацию, которую вы храните на том или ином электронном устройстве, имеющем выход в интернет.

Аскар Жумагалиев отметил, что подобные сертификаты используются уже давно в мировой практике и даже в Казахстане это не в новинку. По его словам, государственными служащими страны сертификаты безопасности используются последние полтора года. Тогда как гражданам Казахстана предоставлена возможность самим выбирать - устанавливать его или нет.

«За последний только месяц этот сертификат безопасности позволил выявить более 8 миллионов фактов вирусной активности и защитить от 130 тысяч кибератак, которые сегодня осуществляются на государственные органы, госслужащих. Мы, конечно, госслужащие, продолжим работу с сертификатом безопасности, а гражданам на добровольной основе - хотите, защищайтесь. Государство в этом отношении свои действия произвело», - сказал Аскар Жумагалиев.

Сам же министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности уже установил на свой мобильный телефон сертификат безопасности, - он его продемонстрировал журналистам.

«В первую очередь я бы хотел продемонстрировать то, что я установил сертификат. Мне пришло соответствующее sms, и я без каких-либо проблем это осуществил», - отметил он.

Аскар Жумагалиев также прокомментировал вопрос ухудшения доступа к интернету у тех, кто не установил сертификат безопасности.

«Что касается качества связи, как только начались работы по наладке оборудования, связанные с сертификатом безопасности, мы сразу разместили соответствующую информацию о том, что какие-то проблемы могут быть с доступом, но они, понятно, временного характера. Я установил, у меня нет каких-либо проблем», - сказал он.

Министр посоветовал при возникновении вопросов обращаться в Государственную техническую службу (ГТС).

«Я думаю, необходимо обратится к ГТС, и все эти вопросы снимутся. Давайте смотреть индивидуально, у кого и какие проблемы, и ГТС в этом отношении готов оказывать содействие, и, я думаю, операторы связи тоже будут оказывать вам содействие», - добавил Аскар Жумагалиев.

В свою очередь заместитель директора РГП «Государственная техническая служба» КНБ РК Зекен Исмаилов заявил: при установке сертификата безопасности личная переписка граждан отслеживаться не будет.

«В публикациях в СМИ неоднократно говорилось, что сертификат безопасности позволяет расшифровывать зашифрованный трафик. Но это происходит в онлайн-режиме, и это применяется только к противоправному контенту. Грубо говоря, никто вашу переписку, историю посещений, страницу соцсети, пароли не хранит и хранить не собирается. Есть список противоправного контента, он определён предписаниями уполномоченных органов, определён решениями судов», - пояснил он.

Вице-министр информации и общественного развития РК Нургуль Мауберлинова подчеркнула, что с каждым годом в интернете увеличивается количество противоправного контента, связанного с религиозным экстремизмом, терроризмом, и поэтому вопрос безопасности граждан становится все актуальнее.

«Если говорить о статистике, то, к примеру, в 2016 году было выявлено более 140 тысяч противоправных материалов, в 2017 году - уже около 300 тысяч, в прошлом году - около 130 тысяч, с начала этого года - уже более 45 тысяч материалов. Примерно 90% выявляемых нарушений связаны именно с пропагандой терроризма, остальная часть приходится на пропаганду и распространение наркотиков, культа жестокости, насилия, суицида и порнографии», - сказал она.

Вице-министр рассказала о наиболее ярких примерах противоправного контента.

«Можно привести видеоролики со сценами жестоких убийств в Сирии или призывы к джихаду со стороны выходцев из Центральной Азии и Казахстана. Периодически широкое распространение получают различные суицидальные паблики в соцсетях типа «Синий кит», «Море китов», «Тихий дом» и им подобных. Полагаю, необходимость недопущения распространения таких материалов сомнений ни у кого не вызывает. При этом, насколько мне известно, может быть, технические специалисты меня поправят, до последнего времени технических возможностей блокировать конкретные страницы интернет-ресурсов, использующих шифрованные протоколы, не имелось. Поэтому доступ ограничивался только к 10-15% интернет-ресурсов, специально созданных для распространения незаконного контента», - добавила Нургуль Мауберлинова.

По ее словам, в некоторых случаях это приводит к блокировкам популярных онлайн-платформ с видео-, аудио-, графическим контентом, интернет-ресурсов типа «Vimeo», «Flickr» и тому подобных. Это естественно вызывает недовольство и жалобы пользователей.

«Технология сертификата безопасности призвана снять эту проблему и дать возможность ограничивать доступ «точечно» - именно к незаконным материалам», - резюмировала вице-министр информации и общественного развития РК.