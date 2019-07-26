Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Аналитика

Какие выгоды принесет казахстанцам использование сертификата безопасности

Автор:  
Серик Сабеков
26 Июля 2019, 15:56
Какие выгоды принесет казахстанцам использование сертификата безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В казахстанском обществе сегодня, наверное, только ленивый не обсуждает вопрос установки сертификата безопасности на устройства, в первую очередь, на мобильные телефоны. Эта тема, что называется, вызвала реакцию, активно обсуждается среди людей. Специально для того, чтобы внести большую ясность и понимание по этому вопросу, к соотечественникам обратились участники брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК. В частности, они подробно остановились на том, для каких целей необходимо внедрение сертификата безопасности и какие преимущества несет его использование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая перед журналистами, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев отметил: сертификат безопасности внедряется исключительно в интересах безопасности самих же граждан, чтобы, например, уберечь детей от противоправного террористического контента и всяких сайтов, содержащих призывы к суициду. Кроме того, установив сертификат безопасности, можно не беспокоиться и за другие ваши личные данные, допустим, за пин-коды ваших банковских карточек или другую секретную информацию, которую вы храните на том или ином электронном устройстве, имеющем выход в интернет.

Аскар Жумагалиев отметил, что подобные сертификаты используются уже давно в мировой практике и даже в Казахстане это не в новинку. По его словам, государственными служащими страны сертификаты безопасности используются последние полтора года. Тогда как гражданам Казахстана предоставлена возможность самим выбирать - устанавливать его или нет.

«За последний только месяц этот сертификат безопасности позволил выявить более 8 миллионов фактов вирусной активности и защитить от 130 тысяч кибератак, которые сегодня осуществляются на государственные органы, госслужащих. Мы, конечно, госслужащие, продолжим работу с сертификатом безопасности, а гражданам на добровольной основе - хотите, защищайтесь. Государство в этом отношении свои действия произвело», - сказал Аскар Жумагалиев.

Сам же министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности уже установил на свой мобильный телефон сертификат безопасности, - он его продемонстрировал журналистам.

«В первую очередь я бы хотел продемонстрировать то, что я установил сертификат. Мне пришло соответствующее sms, и я без каких-либо проблем это осуществил», - отметил он.

Аскар Жумагалиев также прокомментировал вопрос ухудшения доступа к интернету у тех, кто не установил сертификат безопасности.

«Что касается качества связи, как только начались работы по наладке оборудования, связанные с сертификатом безопасности, мы сразу разместили соответствующую информацию о том, что какие-то проблемы могут быть с доступом, но они, понятно, временного характера. Я установил, у меня нет каких-либо проблем», - сказал он.

Министр посоветовал при возникновении вопросов обращаться в Государственную техническую службу (ГТС).

«Я думаю, необходимо обратится к ГТС, и все эти вопросы снимутся. Давайте смотреть индивидуально, у кого и какие проблемы, и ГТС в этом отношении готов оказывать содействие, и, я думаю, операторы связи тоже будут оказывать вам содействие», - добавил Аскар Жумагалиев.

В свою очередь заместитель директора РГП «Государственная техническая служба» КНБ РК Зекен Исмаилов заявил: при установке сертификата безопасности личная переписка граждан отслеживаться не будет.

«В публикациях в СМИ неоднократно говорилось, что сертификат безопасности позволяет расшифровывать зашифрованный трафик. Но это происходит в онлайн-режиме, и это применяется только к противоправному контенту. Грубо говоря, никто вашу переписку, историю посещений, страницу соцсети, пароли не хранит и хранить не собирается. Есть список противоправного контента, он определён предписаниями уполномоченных органов, определён решениями судов», - пояснил он.

Вице-министр информации и общественного развития РК Нургуль Мауберлинова подчеркнула, что с каждым годом в интернете увеличивается количество противоправного контента, связанного с религиозным экстремизмом, терроризмом, и поэтому вопрос безопасности граждан становится все актуальнее.

«Если говорить о статистике, то, к примеру, в 2016 году было выявлено более 140 тысяч противоправных материалов, в 2017 году - уже около 300 тысяч, в прошлом году - около 130 тысяч, с начала этого года - уже более 45 тысяч материалов. Примерно 90% выявляемых нарушений связаны именно с пропагандой терроризма, остальная часть приходится на пропаганду и распространение наркотиков, культа жестокости, насилия, суицида и порнографии», - сказал она.

Вице-министр рассказала о наиболее ярких примерах противоправного контента.

«Можно привести видеоролики со сценами жестоких убийств в Сирии или призывы к джихаду со стороны выходцев из Центральной Азии и Казахстана. Периодически широкое распространение получают различные суицидальные паблики в соцсетях типа «Синий кит», «Море китов», «Тихий дом» и им подобных. Полагаю, необходимость недопущения распространения таких материалов сомнений ни у кого не вызывает. При этом, насколько мне известно, может быть, технические специалисты меня поправят, до последнего времени технических возможностей блокировать конкретные страницы интернет-ресурсов, использующих шифрованные протоколы, не имелось. Поэтому доступ ограничивался только к 10-15% интернет-ресурсов, специально созданных для распространения незаконного контента», - добавила Нургуль Мауберлинова.

По ее словам, в некоторых случаях это приводит к блокировкам популярных онлайн-платформ с видео-, аудио-, графическим контентом, интернет-ресурсов типа «Vimeo», «Flickr» и тому подобных. Это естественно вызывает недовольство и жалобы пользователей.

«Технология сертификата безопасности призвана снять эту проблему и дать возможность ограничивать доступ «точечно» - именно к незаконным материалам», - резюмировала вице-министр информации и общественного развития РК.

Интернет   Связь, ТВ, IT   Безопасность  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной