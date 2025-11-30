Какие возможности предоставит новый формат ЕНТ – эксперт

Новый формат ЕНТ будет опираться на мировой опыт, что позволит открыть дорогу казахстанским абитуриентам в международные учебные заведения.

Эксперт разобрал механизм действующего ЕНТ.

— Согласно действующей системе выпускник проходит тесты по 5 предметам: три обязательных (математическая грамотность, грамотность чтения, история Казахстана), остальные два — профильные предметы в зависимости от выбранной специальности. Тесты «математическая грамотность» и «грамотность чтения» состоят из 10 заданий каждый. По истории Казахстана 20 заданий, по двум профильным заданиям даются 40 заданий. Общая сумма баллов — 140. По каждому предмету установлен отдельный предельный уровень: по математической грамотности и грамотности чтения минимум 3 балла, по истории Казахстана минимум 5 баллов, по каждому профильному предмету нужно набрать минимум по 5 баллов, — сказал экперт.

Ж.Бостандыкулы отметил, что одна из предоставленных выпускникам возможностей — право на прохождение тестов несколько раз.

— Сейчас есть возможность проходить ЕНТ 5 раз. Выпускник с полученным сертификатом может сдавать документы и на грантовый конкурс, и на платное отделение. Но для этого общий балл не должен быть ниже базового уровня, — сказал специалист.

В предстоящие годы этот механизм будет развиваться в новом направлении. Эксперт связывает это с технологическими изменениями, происходящими в мире.

— Развивается искусственный интеллект. Поэтому, в соответствии с современными требованиями, ЕНТ также будет трансформировано. В рамках визита министра науки и высшего образования в США, в Вашингтоне был подписан договор с компанией ETS, которая разрабатывает самые лучшие тесты в мире. Казахстанским выпускникам в будущем будет предоставляться выбор: прохождение традиционных национальных тестов или новых международных тестов, которые признаются зарубежными университетами и их филиалами в Казахстане, — сообщил эксперт.

По его словам, новый формат будет введен не сразу, предстоит масштабная работа.

— ETS — самая старая тестовая система в мире. Будет создана специальная рабочая группа, с участием специалистов ETS будут пересмотрены методика и содержание ЕНТ. Это тестирование будет включать дополнительные компоненты, оценивающие логическое и критическое мышление, функциональную грамотность, способность работать с коммуникациями и информацией. После прохождения этих тестов станет возможным поступать в филиалы иностранных университетов, открытых в Казахстане, и в любые зарубежные университеты, — сказал Ж.Бостандыкулы.

Эксперт также высказал свое мнение о грантовой системе.

— В нашей стране есть более 12 образовательных грантов. Это количество грантов, основанное на действующей системе ЕНТ. На мой взляд, в дальнейшем количество грантов не уменьшится, могут только произойти изменения в методике их распределения, — сказал Жасулан Бостандыкулы.

