Какие вопросы развития Алматы будут подниматься на Kazakhstan Urban Conference-2019

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Какие вопросы и проблемы города Алматы будут подниматься на Kazakhstan Urban Conference-2019, рассказали организаторы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил председатель Kazakhstan Growth Forum Ельдар Абдразаков, это ежегодная дискуссионная площадка, призванная отвечать на вызовы времени, стоящие перед городами.

«Мы проводим исследования, организуем мероприятия, модерируем обсуждения, запускаем проекты и ведем образовательные программы. Мы верим в то, что развитие города — это совместная работа горожан, власти, бизнес-структур и хотим, чтобы жители казахстанских городов понимали и участвовали в этих процессах», — отметил Е. Абдразаков.





С программой конференции ознакомил член организационного комитета Kazakhstan Urban Conference Арташес Григорьян. В списке обсуждаемых тем Kazakhstan Urban Conference-2019 - вопросы улучшения экологии, безопасности, эффективности городского транспорта. Отдельные темы обсуждения: «Каким мы увидим Алматы в 2050 году?», «Сможет ли Алматы стать метрорегионом на 5 миллионов жителей?»

Проблемы создания высококвалифицированных рабочих мест для мегаполиса и опыт взаимодействия экспертной общественности с акиматом вынесены в формат панельной дискуссии. Также будут презентованы аналитические доклады по анализу развития сектора коммунальных услуг в стране.





Как известно, в конце ноября аким Алматы Бакытжан Сагинтаев представил проект развития Алматы на ближайшие 30 лет. До окончательного утверждения аналитические группы, общественные фонды, эксперты различных сфер и горожане активно обсудили проект Стратегии развития города «Алматы-2050». Помимо этого на сайт поступило около 1077 предложений от инициативных горожан.





«Надеюсь, наша конструктивная площадка станет результатом плодотворной совместной работы всех ее участников, и принятие Стратегии развития «Алматы-2050» реализует город как «умный», безопасный, экологически чистый, культурный и креативный мегаполис», - добавил Е. Абдразаков.

Дискуссии в панельных сессиях привлекут внимание около 300 участников, в том числе гражданских активистов, государственных деятелей, представителей бизнеса, экспертов и общественности. Конференция состоится 12 декабря.



