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Какие вопросы развития Алматы будут подниматься на Kazakhstan Urban Conference-2019

11 Декабря 2019 16:33
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Какие вопросы развития Алматы будут подниматься на Kazakhstan Urban Conference-2019

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Какие вопросы и проблемы города Алматы будут подниматься на Kazakhstan Urban Conference-2019, рассказали организаторы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщил председатель Kazakhstan Growth Forum Ельдар Абдразаков, это ежегодная дискуссионная площадка, призванная отвечать на вызовы времени, стоящие перед городами.

«Мы проводим исследования, организуем мероприятия, модерируем обсуждения, запускаем проекты и ведем образовательные программы. Мы верим в то, что развитие города — это совместная работа горожан, власти, бизнес-структур и хотим, чтобы жители казахстанских городов понимали и участвовали в этих процессах», — отметил Е. Абдразаков.


С программой конференции ознакомил член организационного комитета Kazakhstan Urban Conference Арташес Григорьян. В списке обсуждаемых тем Kazakhstan Urban Conference-2019 - вопросы улучшения экологии, безопасности, эффективности городского транспорта. Отдельные темы обсуждения: «Каким мы увидим Алматы в 2050 году?», «Сможет ли Алматы стать метрорегионом на 5 миллионов жителей?»

Проблемы создания высококвалифицированных рабочих мест для мегаполиса и опыт взаимодействия экспертной общественности с акиматом вынесены в формат панельной дискуссии. Также будут презентованы аналитические доклады по анализу развития сектора коммунальных услуг в стране.


Как известно, в конце ноября аким Алматы Бакытжан Сагинтаев представил проект развития Алматы на ближайшие 30 лет. До окончательного утверждения аналитические группы, общественные фонды, эксперты различных сфер и горожане активно обсудили проект Стратегии развития города «Алматы-2050». Помимо этого на сайт поступило около 1077 предложений от инициативных горожан.


«Надеюсь, наша конструктивная площадка станет результатом плодотворной совместной работы всех ее участников, и принятие Стратегии развития «Алматы-2050» реализует город как «умный», безопасный, экологически чистый, культурный и креативный мегаполис», - добавил Е. Абдразаков.

Дискуссии в панельных сессиях привлекут внимание около 300 участников, в том числе гражданских активистов, государственных деятелей, представителей бизнеса, экспертов и общественности. Конференция состоится 12 декабря.


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Ключевые слова: Алматы, ЖКХ, Общество,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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