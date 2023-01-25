Какие вопросы намерены решать новоизбранные сенаторы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала новоизбранных сенаторов и вручила им соответствующее удостоверение и нагрудный знак. В ходе беседы с журналистами новоизбранные депутаты рассказали о том, какие вопросы намерены решать, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вчера Глава государства назначил ряд сенаторов, среди которых экс-председатель Верховного суда Жакип Асанов. Сенатор признался, что только вчера узнал о том, что ему оказано такое высокое доверие.

«Я работал над законопроектами, касающимися правоохранительной и судебной систем. Начиная с августа, очень тесно работали с депутатами Сената, было принято много решений с участием юридической общественности, поэтому будем использовать опыт и знания, которые не удалось применить до конца в судебной системе», - поделился Жакип Асанов.

Пятерых депутатов Сената, как сообщалось, назначили по квоте Президента от Ассамблеи народа Казахстана. Среди них – общественно-политический деятель Геннадий Шиповских, который намерен акцентировать внимание на решении вопросов в регионах.

«В качестве депутата будем работать по утвержденному регламенту. Обратим особое внимание на вопросы в регионах. Я был депутатом Мажилиса Парламента 6 и 7 созывов. Весь опыт, накопленный в Мажилисе, продолжу использовать в стенах Сената. Очень рад этому назначению, так как представилась возможность продолжить решать в Сенате начатые в Мажилисе вопросы», - поделился сенатор.

Геннадий Шиповских также добавил, что открыт для всех предложений и мнений.

На заседании Центральной избирательной комиссии удостоверение сенатора получили избранные 20 депутатов от каждого региона. Из Астаны на этот пост претендовала известный журналист Бибигуль Жексенбай. По итогам выборов она была избрана сенатором от Астаны. Бибигуль Жексенбай, пользуясь случаем, выразила благодарность тем, кто ее поддержал.

«Хочу поблагодарить своих коллег, журналистов. Это большая ответственность. Я осознанно пришла к такому решению. На протяжении 30 лет также как и вы держала в руках микрофон. Насущные проблемы народа доносили до уполномоченных органов, представителей власти. В обществе сейчас бурно обсуждается законопроект о СМИ. Были озвучены много предложений, вносятся изменения. Когда законопроект внесут на рассмотрение в Парламент, поделюсь своим видением», - подчеркнула Бибигуль Жексенбай.

Она отметила, что в работе Сената происходят большие изменения. Если раньше Сенат принимал законы, теперь будет усилена работа с регионами в соответствии с поручениями Главы государства.

«В марте пройдут выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Усилится роль маслихатов в регионах. Думаю, что вместе мы рассмотрим законопроекты, направленные на улучшение благосостояния народа», - добавила Бибигуль Жексенбай.