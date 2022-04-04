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Какие вопросы будут обсуждать на тридцать первой сессии АНК

Автор:  
Арайлым Мұрат
4 Апреля 2022, 13:16
Какие вопросы будут обсуждать на тридцать первой сессии АНК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие вопросы будут обсуждены на тридцать первой сессии Ассамблеи народа Казахстана, рассказал директор РГУ «Қоғамдық келісім» Галымжан Кусмангали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вместе с тем, в свете новых политических инициатив Президента, направленных на проведение политических преобразований, безусловно, требуется рассмотрение роли и значения Ассамблеи народа Казахстана, а также общественных структур. Эти и другие вопросы предполагается обсудить на предстоящей сессии АНК, которая пройдет 29 апреля. Президентом подписано распоряжение о созыве сессии Ассамблеи с повесткой дня «Единство народа – основа обновленного Казахстана», - отметил на брифинге в СЦК Галымжан Кусмангали.

Сессия пройдет в два дня. В первый день будут проведены дискуссии на трех секциях. Тема первой секции - «Будущее нации: строительство и модернизация АНК», тема второй секции - «Единство народа, роль, образование, культуры институтов, гражданского общества и масс- медиа». Тема третьей секции - «Молодежная сессия АНК».

Во второй день сессия пройдет под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

АНК   Патриотизм   Общество   Новый Казахстан  
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