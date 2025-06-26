Какие вопросы сегодня рассмотрит Сенат

Среди ключевых тем:

Об освобождении от должностей судей Верховного Суда РК;

Ранее сенаторы уже приняли постановление об освобождении Сары Жармухамбетовой от должности судьи Верховного суда в связи с ее уходом в отставку.

О ратификации Договора об углублении и расширении союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном;

О ратификации Соглашения о займе между Казахстаном и Международным банком реконструкции и развития (Проект ускоренной цифровизации для инклюзивной экономики Казахстана).

В первом чтении сенаторы рассмотрят следующие законопроекты:

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг;

21 мая депутаты Мажилиса приняли во втором чтении законопроект по вопросам обязательного социального медицинского страхования. Он направлен на создание единого пакета базовой медицинской помощи, предоставляемой государством. Документ также закрепляет статус застрахованных лиц и гарантирует доступ к медуслугам официально зарегистрированным безработным и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации — за счет местных бюджетов.

О внесении изменений и дополнений в законодательство по вопросам развития столицы и городов республиканского значения, национальных проектов, предпринимательства и оптимизации функций государственных органов;

О внесении изменений и дополнений в законодательные акты по вопросам оптимизации уголовного законодательства;

О внесении изменений и дополнений по вопросам военно-патриотического воспитания, воинской службы и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов.

Напомним, ранее Сенат одобрил закон об амнистии к 30-летию Конституции, которая охватит свыше 15,1 тыс человек.