Какие вопросы были подняты в документальном фильме «Послание. 2025 год»

Казахстан намерен стать региональным центром искусственного интеллекта. В фильме заместитель директора Astana hab Данабек Калияждаров прокомментировал инициативу Президента о создании на базе действующего ведомства Министерства искусственного интеллекта.

Фото: Jibek Joly

— Сейчас число компаний в сфере ИИ растет, появляются технологические гиганты. Наш Президент — дипломат. Поэтому я уверен, что Послание адресовано не только внутренней аудитории, но и внешним игрокам. Глава государства подчеркнул необходимость привлечения инвестиций и финансирования. Фактически он сказал: «Все ваши инвестиции в цифровую экономику и искусственный интеллект мы примем, поддержим, создадим условия и обеспечим безопасность», — сказал он.

Посол ЕС в Казахстане Алешка Симкич отметила, что все вопросы, затронутые в Послании, важны.

Фото: Jibek Joly

— Самая современная тема — искусственный интеллект. Мы знаем, что Казахстан намерен развивать эту сферу и стать региональным центром. Это тема будущего. Уже ведётся работа над законом об ИИ. В ЕС мы приняли «Акт об искусственном интеллекте», и всегда его популяризируем. Ведь ИИ — это не только огромная возможность, но и риски. Например, утечка данных в здравоохранении или социальной сфере может быть опасной. Именно поэтому был разработан этот акт, — сказала Алешка Симкич.

По мнению Данабека Калияждарова, развитие IT и ИИ в Казахстане идёт неплохо. Есть успешные стартапы, такие как Higgsfield, CodiPlay, CerebraAI. Высок уровень знаний в этой сфере и у школьников. Так, на глобальной олимпиаде по искусственному интеллекту, прошедшей в августе в Пекине, Казахстан занял 4-е место, опередив США и Китай.

— Пусть не все 20 миллионов наших граждан, но те, кто родился после 2010 года, в течение пяти лет освоят искусственный интеллект на 100%, — отметил он.

ИИ в образовании

Президент в Послании поручил разработать программу и учебные материалы по основам искусственного интеллекта для школьников. Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек отметил, что подобные программы внедрены только в Китае, США и ОАЭ.

— Можно сказать, что сейчас началась большая гонка в сфере искусственного интеллекта. Послание «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта» названо так не случайно. Мы стоим на пороге глубокой научно-технологической революции, движущей силой которой станет именно искусственный интеллект, — сказал министр.

Фото: Jibek Joly

По его словам, с апреля этого года студентов вузов начали массово обучать на курсах по ИИ.

— За 6 месяцев сертификаты получили более 429 тысяч студентов бакалавриата из 650 тысяч. На базе создаваемого Национального центра искусственного интеллекта будут развиваться стартапы мирового уровня. В четырёх университетах установлены суперкомпьютеры — два — в Алматы и два — в Астане. Таким образом, Казахстан стал одной из первых стран, где обучение ИИ в вузах стало обязательным, — подчеркнул министр.

Вопросы водной безопасности

В Послании Президент отметил стратегическую важность воды и необходимость подготовки специалистов в сфере водной дипломатии.

— Вода — это стратегический ресурс, без воды нет жизни, поэтому данная отрасль должна стать одним из ключевых направлений национальной цифровой трансформации, — отмечал Президент.

Министр науки и высшего образования отметил, что проблема водной безопасности актуальна не только для Казахстана, но и для всего региона. ООН прогнозирует, что к 2035 году Центральная Азия станет «зоной риска».

Фото: Jibek Joly

— Поэтому два года назад в КазНУ им. аль-Фараби была запущена программа по водной дипломатии. А на базе Национального университета водного хозяйства и ирригации, созданного в прошлом году по поручению Президента, стартует совместная программа с венгерским университетом «Корвинус»», — сказал он.

Замдиректора департамента развития гидротехнических сооружений Министерства водных ресурсов и ирригации Жанибек Кайшыбекулы сообщил, что с Исламским банком развития подписан контракт на крупный кредит.

— Эти средства позволят не только цифровизировать каналы, но и строить новые водохранилища, реконструировать существующие. Только в этом году введено в эксплуатацию 962 км каналов, обеспечено водой почти 200 тысяч га орошаемых земель, — отметил он.

Развитие экспорта мяса

Снижение зависимости продовольственного рынка от импорта — стратегическая задача Правительства. Главная цель — полностью обеспечить внутренний рынок мясом и нарастить экспорт.

Председатель Союза мясопереработчиков Казахстана Максут Бактыбаев отметил, что экспорт в стране пока слабый во многом из-за квот и ограничений. В то время как Япония, Корея, Тайвань активно развивают экспорт конкурентоспособной продукции.

— Мы интегрированы в мировую экономику. Обладая большими ресурсами, мы должны больше продавать соседям. По площади пастбищ мы сопоставимы с Бразилией, которая ежегодно экспортирует более 2 млн тонн говядины и зарабатывает $10 млрд. Для Казахстана это тоже реально. Это изменило бы уровень жизни на селе, — сказал он.

Фото: Jibek Joly

По его словам, казахстанцы много потребляют говядины, и рост цен сразу отражается на продовольственной безопасности и настроении людей.

— Причиной подорожания стала нестабильная политика в сфере животноводства. Президент в Послании прямо указал на этот недостаток. Для развития экспорта нужна стабильная политика. Принцип простой: чем больше производим, тем дешевле. Но от идеи до прибыли проходит 6–7 лет, и это тяжело для фермеров. Поэтому мы предложили выдавать предпринимателям готовые фермы по типовым проектам — с инфраструктурой, дорогами, электричеством, жильём в лизинг. Это дало бы толчок массовому развитию животноводства, — добавил Максут Бактыбаев.

Три преимущества однопалатного Парламента

Главной политической инициативой Послания стало предложение о переходе к однопалатному Парламенту. Политолог Казбек Майгелдинов отметил, что это логическое завершение политических реформ, начатых в 2019 году.

Фото: Jibek Joly

— На сегодняшний день однопалатный Парламент — выгодная форма для Казахстана. Для унитарного государства однопалатный Парламент является более эффективной формой, — отметил он.

Исполняющий обязанности декана Nazarbayev University профессор Рикардо Пелиццо выделил три ключевых преимущества такой реформы:

Большинство стран мира (около 2/3) имеют однопалатные парламенты, это приблизит Казахстан к международной практике;

Сокращаются государственные расходы, так как вместо двух палат будет одна;

Упрощается и ускоряется законотворческий процесс.

В двухпалатной системе законопроекты проходят обе палаты и возможны задержки из-за разногласий. В однопалатной — законы принимаются быстрее, а эффективность управления повышается.