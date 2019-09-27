Какие виды туризма предпочитают казахстанцы и гости РК, рассказал замакима Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинская область входит в десятку лидеров туристских территорий Республики Казахстан. О том, как на сегодняшний день идет развитие этой отрасли в регионе, во Всемирный день туризма корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал заместитель акима Акмолинской области Марат Игалиев.

- Марат Несипкалиевич, в Акмолинской области функционируют свыше 700 предприятий сферы туризма. Скажите, каковы итоги туристского сезона 2019?

- Да, действительно, в регионе функционируют свыше 700 предприятий сферы туризма, здесь находятся 3 государственных национальных природных парка «Бурабай», «Буйратау» и «Кокшетау», Коргалжынский государственный природный заповедник (самая северная в мире популяция розового фламинго), а также 900 памятников истории и культуры. Однако подводить статистические итоги 2019 года пока рано, могу отметить, что в 2018 году область посетили 1,1 млн человек, а объем оказанных услуг составил 6,3 млрд тенге. Это говорит о росте на 11,6%.

- Какие на сегодняшний день проекты продвигаются в сфере туризма в акмолинском регионе?

- Прежде всего, это проекты, связанные с расширением спектра развлекательных услуг и обеспечением круглогодичной загруженности курорта Бурабай (в рамках Государственной программы развития туристской отрасли РК до 2025 года). Щучинско-Боровская курортная зона определена приоритетной туристской территорией, входящей в топ-10 объектов карты туристификации республиканского уровня, и это требует создания благоприятных условий для инвестиций, привлечения казахстанских и зарубежных инвесторов.

В рамках третьего этапа Плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны Акмолинской области на 2017-2020 годы за акиматом области закреплено 26 мероприятий на 31,1 млрд тенге. Из них выделено 12 млрд тенге, в том числе на 2019 год – 5,3 млрд тенге. На сегодня уже завершены 4 мероприятия на 2,7 млрд тенге: строительство ливневой канализации поселка Бурабая, строительство здания управления полиции Бурабайского района, строительство жилого дома для личного состава полиции Бурабайского района, строительство здания для кавалерийского взвода управления полиции Бурабайского района. На исполнении находятся еще 22 мероприятия.





- Много говорилось о так называемых «якорных проектах». На какой стадии реализации они находятся?

- Да, особый импульс развитию курорта Бурабай придаст реализация якорных проектов. Например, строительство курортной зоны «AQBURA Resort» между озерами Большое Чебачье и Текеколь на площади 233 га стоимостью в 100 млрд тенге. «Ак Бура» – это курорт семейного типа. Он предполагает строительство отелей с 800 номерами а также развитую досуговую сеть. Запуск курорта планируется 31 декабря 2021 года.

В 2018 году начата реализация первой фазы проекта на основании заключенного договора со швейцарской компанией «SWISS CHOICE HOLDING SA». Сейчас уже разработаны мастер-план и план детальной планировки курортной зоны, в конце 2019 года будет завершен дизайн-проект для мастер-плана по проектируемым объектам, завершается прокладка инженерных сетей. Реализация первой фазы курорта предполагает строительство городского центра с отелем, шале и юрта-парка, смотровой башни в виде декоративного маяка, кафе.

- А что насчет озвученного уже проекта «Promenade»?

- Это еще один якорный проект в поселке Бурабай на площади 14 га стоимостью в 6 млрд тенге, реализуемый BI-Group. Многофункциональный комплекс включает в себя гостиницу с гостевыми домами и зоной променада. Проект будет реализован в 2 очереди до конца декабря 2019 года. Это будут 3-этажные апартаменты и 2-этажные таунхаусы с террасами. На сегодняшний день завершено строительство апартаментов, ведутся работы по кровле танхаусов.

Еще один проект, который реализуется с участием иностранных инвесторов из ОАЭ, - строительство коттеджного городка на озере Щучьем стоимостью 16,7 млрд тенге (ТОО «East West company Ltd»). Завершены работы по установке 13 гостевых домов на 65 мест из клейного бруса, озеленение и укладка дорог, идет подготовка открытия объектов первой очереди.

- Марат Несипкалиевич, скажите, на каких территориях региона, кроме Щучинско-Боровской курортной зоны, уделяется повышенное внимание развитию туризма?

- В пристоличных районах индустрия туризма включает более 100 объектов с использованием природно-ландшафтных и историко-культурных ресурсов столицы. В том числе проект «Зеленый пояс Нур-Султана». В прошлом году в Аршалынском районе открылась зона отдыха «Бейбарыс» на сумму 2 млрд тенге. Не менее важным объектом в развитии туристского потенциала региона выступает Зерендинская курортная зона, входящая в топ-50 объектов карты туристификации регионального уровня. Тут значительный вклад в обеспечение доступности туристского продукта внесло введение в эксплуатацию автомобильной дороги «Щучинск – Зеренда», которая территориально соединила туристские объекты курортных зон региона. Кроме того, дополнительный импульс развитию Зерендинской курортной зоны придаст реализация спецпроекта «Ауыл - ел бесігі», в рамках которого будет осуществлен ремонт дорог, сетей водо- и теплоснабжения, социально-культурных объектов. Государство планирует инвестировать порядка 1,2 млрд тенге в улучшение поддерживающей инфраструктуры и благоустройство курортной зоны.

- Как ведется работа по привлечению иностранных и отечественных туристов в наш регион?

- Прежде всего, мы проводим работу по формированию имиджа, в том числе по информационному продвижению туризма региона как в стране, так и за ее пределами. Акмолинская область – постоянный участник международных и республиканских выставках и форумов. Для обеспечения привлекательности курорта Бурабай и круглогодичной загрузки с привлечением бизнеса реализуется концепция «Four seasons». В рамках ее реализации проведено 15 мероприятий. Мультипликационный охват их составил более 200 тыс. человек. Развитие туризма во всех районах области сопровождается представлением одного брендбука, выполненного в одной цветовой гамме.

Кроме того, в рамках совершенствования подготовки квалифицированных кадров для сферы туризма совместно с Академией сервиса и туризма была проведена работа по организации стажировки студентов сервисных специальностей в отелях Турции. Так, 2 мая 2019 года по ноябрь 48 студентов выехали на стажировку в элитные отели Турции.

Добавлю, что точками роста потока внутренних туристов станут долгосрочные тенденции туризма Акмолинской области. Это ориентация туристского продукта к растущему туристскому спросу на развивающийся внутренний рынок страны, ориентация на реализацию программной статьи Елбасы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и растущий интерес к событийному, лечебно-оздоровительному, экологическому, деловому, рыболовно-охотничьему видам туризма.

- Какие виды туризма предпочитают казахстанцы и гости страны?

- Казахстанцы выбирают оздоровительный и пляжный туризм. В летнее время все охотнее посещаются побережье озер курортных зон Бурабая и Зеренды. По статистике, за прошлый год в курортных зонах региона остановились около 1 млн казахстанцев.

Также активным сегментом остается историко-культурный и религиозный туризм. Казахстанцы посещают так называемые «места силы», места жизни великих людей, святых, мавзолеи, храмы и иные памятники природного культурного и исторического наследия, а также священные горы, пещеры, древние городища… Активно растет количество туристов – любителей приключений и спорта. Всевозможные велопробеги, марафоны и другие спортивные события стали привлекать тысячи участников со всего Казахстана. Туры выходного дня также все больше набирают популярность среди населения. Такие туры уже довольно развиты вокруг Нур-Султана. При этом ядром этих туров стали национальные природные парки страны.

- В свое время в Акмолинской области был создан Туристский информационный центр «VisitAqmola». О каких итогах его работы уже можно говорить сегодня?

- Туристский информационный центр (ТИЦ) был создан для широкого продвижения курорта Бурабай и формирования регионального бренда. Он создает благоприятные условия для маркетинга и продаж турпродукта, оказывает содействие повышению ценности и доступности туристских ресурсов Акмолинской области и их эффективному продвижению на туристском рынке. Туристским центром «VisitAqmola» введен новый 3-язычный интернет-ресурс о туристском потенциале Акмолинской области – www.visitaqmola.kz, создано мобильное приложение «VisitAqmola», в функционал которого входит QR-код сканирование популярных мест региона. Сайт синхронизирован с электронным инфокиоском (Туристские информационные киоски имеются в Международном аэропорту «Нурсултан Назарбаев» в столице, на базе визит-центра ТОО «Бурабай даму» в поселке Бурабае, установлен в здании вокзала «Нұрлы жол» в столице).

- Часто казахстанцы жалуются, что отдых за границей им обходится дешевле, чем у себя на родине…

- Здесь стоимость отдыха нужно рассматривать с учетом сезонности, структуры туристского предложения, вида туризма и множество других сопутствующих факторов. Например, заблаговременно выкупленные авиабилеты обойдутся в разы дешевле билетов, купленных непосредственно перед поездкой, а цена курортного отеля колеблется в зависимости от сезона и заполняемости.

Часто сравнивают цены в Турции и Бурабае. Эти 2 дестинации различаются не только уровнем развития инфраструктуры, но и туристским предложением, продолжительностью туристского сезона и другими условиями. При этом Бурабай нельзя сравнивать с Антальей, это разные продукты, и они не могут быть взаимозаменяемы даже при равных ценах. Бурабай – это дестинация однодневных туров, выходного дня и краткосрочного отдыха, как показывает статистика, 3-4 дня (за исключением санаторного лечения) с большим упором на экоприключенческий туризм, при этом со своеобразным климатом и очень коротким сезоном. Даже при этом в курортной зоне можно найти места размещения практически на любой карман: начиная от палаток и гостевых домов, до пятизвездочного отеля. Есть вопросы по уровню сервиса, но это скорее эволюционный процесс, требующий времени и достаточной конкуренции.

- Раз уж мы коснулись этого вопроса: как идет развитие санаторно-курортного туризма в области?

- Акмолинский регион обладает значительным потенциалом для развития как медицинского, так и оздоровительного туризма. В Акмолинской области зарегистрированы и функционирует 2 курортные зоны (Щучинско-Боровская и Зерендинская). Санаторно-курортные организации ЩБКЗ располагают практически всеми известными в мире видами лечебных минеральных вод (радоновые минеральные источники, бромные подземные и хлоридно-сульфатные натриевые воды), лечебных грязей (иловые и илово-сероводородные грязи, кремнеземистый сапропель (органическая грязь) и других природных лечебных ресурсов, которые могут обеспечить сохранение и дальнейшее развитие санаторно-курортного комплекса. В ЩБКЗ функционируют 15 санаторно-курортных организаций (9% от общего количества санаториев РК).

На сегодняшний день важной задачей развития Акмолинского региона, обладающего уникальными природными, климатическими и лечебными ресурсами, является увеличение предложения качественных лечебно-оздоровительных услуг на основе создания санаторных и туристских комплексов, в которых будет сохранен баланс восстановления здоровья и получения развлекательных мероприятий и впечатлений. Кроме того, важно, чтобы турпродукт, включающий санаторно-курортное лечение, был круглогодичным.

Считаю, что проводимая политика придаст новый импульс развитию туристской сферы региона, и к 2025 году туристский поток достигнет 1,6 млн человек.

- Спасибо за развернутые ответы!