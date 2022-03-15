Какие виды спорта востребованы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления спорта Алматы Рустем Байсеитов рассказал, какие виды спорта самые популярные в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер в ходе брифинга РСК сообщил, что во исполнение поручения Президента РК, с 1 мая прошлого года была начата реализация государственного спортивного заказа.

Программа позволяет детям и подросткам в возрасте от 4 до 17 лет, в том числе детям с особыми потребностями, бесплатно посещать спортивные секции по 71 виду спорта.

«В 2021 году был на реализацию данного проекта выделен бюджет в размере 1,2 млрд тенге на организацию спортивных секций для 44 000 детей и подростков. В текущем году на реализацию государственного спортивного заказа выделено 3,2 млрд тенге, для обеспечения ранее взятых обязательств», - сказал Рустем Байсеитов.

По его словам, самыми востребованными спортивными секциями являются футбол, шахматы, таеквондо, дзюдо, плавание.

«Мы имеем очень большое количество соответствующей инфраструктуры для занятия футболом, также большое количество специалистов, то есть, тренерский состав. На первом месте футбол, на втором шахматы, на третьем таеквондо, на четвертом дзюдо и на пятом плавание. По плаванию хотелось бы сказать, что мы знаем, что существует дефицит плавательных бассейнов, но вместе с тем потребность в занятиях плаванием в городе есть, и наши статданные подтверждают, что плавание очень сильно востребовано», - добавил он.

Он также добавил, что в городе по вышеперечисленным видам спорта проблем с тренерами нет.