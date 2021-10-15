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Какие ветхие дома и общежития будут снесены в этом году в столице

Автор:  
Серик Сабеков
15 Октября 2021, 14:25
Какие ветхие дома и общежития будут снесены в этом году в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие ветхие дома и общежития будут снесены в этом году в столице, рассказал аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас очень много бараков в Сарыаркинском и Алматинском районах, это старые дома. Много старых общежитий и старых пятиэтажных домов прошлого века. В этом году 250 семей мы переселим», - сказал Алтай Кульгинов.

Градоначальник отметил, что после решения проблемы дольщиков упор будет делаться на снос ветхого жилья.

«Мы с коллегами обсуждали, в 2022-2023 годах проблемы дольщиков, все 150 домов - решим. Но с 2022 года хотим акцентировать внимание на снос ветхого жилья и акцпентировать высвобождаемые средства на снос ветхого жилья и переселение людей из аварийных домов», - добавил Алтай Кульгинов.

Было отмечено, что по улице Янушкевича будут снесены два общежития.

Ранее аким сообщил , какие проблемные объекты долевого строительства будут завершены в этом году в столице.


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