Какие вакцины доступны жителям Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области растет число жителей, привитых против коронавирусной инфекции. В регионе доступны российская вакцина «Спутник V», отечественный QazVac, Hayat-Vax от компании Sinopharm, Coronavac и Vero Cell от китайской компании Sinopharm, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

По последним данным, первый состав вакцины получили около 830 тысяч человек. Вторым компонентом привито 640 тысяч человек. Сегодня жители региона могут выбрать российскую вакцину «Спутник V», отечественный QazVac, Hayat-Vax от компании Sinopharm, Coronavac и Vero Cell от китайской компании Sinopharm.

Сегодня регион находится в благополучной «зеленой зоне». За минувшие сутки опасной инфекцией COVID-19 заболели 45 человек. Суточный прирост составляет 0,33 %. В инфекционных стационарах 2020 мест. Лечение проходят 724 пациента. С начала пандемии число зараженных коронавирусом достигло 13 653. У 7157 больных вирус протекал бессимптомно. Всего на сегодняшний день взяты пробы ПЦР у 1 008 452 человек. За последние сутки в лабораториях обследовано 2392 человека.