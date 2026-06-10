Какие вакансии чаще всего размещают работодатели в Казахстане

С начала 2026 года на платформе размещено 495,7 тыс. вакансий и 609,3 тыс. резюме, передает Kazinform со ссылкой на Минтруда и социальной защиты РК.

В мае 2026 года на Электронной бирже труда Enbek.kz работодатели разместили 86,7 тыс. вакансий (рабочих мест), тогда как соискатели опубликовали 91,6 тыс. резюме.

В отраслевой структуре спроса лидирует образование (14 тыс. рабочих мест). Значительный спрос сохраняется в секторах предоставления прочих видов услуг (12,5 тыс.), здравоохранения и социального обслуживания (8,6 тыс.), строительства (8 тыс.), а также сельского, лесного и рыбного хозяйства (7,5 тыс.) и обрабатывающей промышленности (6,9 тыс.).

По региональному распределению наибольшее количество вакансий размещено в г. Астане (8,3 тыс.), Павлодарской области (5,5 тыс.), г. Алматы (5,2 тыс.), Туркестанской области (5,1 тыс.) и Атырауской области (5 тыс. вакансий).

В структуре спроса по уровню квалификации наибольшая доля вакансий приходится на специалистов среднего уровня квалификации – около 43% всех предложений. На низкоквалифицированные позиции приходится 31%, тогда как высококвалифицированные специалисты требуются в 26% вакансий.

Со стороны предложения рабочей силы в мае размещено 91,6 тыс. резюме. Среди соискателей преобладают кандидаты в возрасте до 35 лет – 41% всех резюме. Доля соискателей 35–44 лет составляет 28%, 45–54 лет – 20%, старше 55 лет – 11%. По гендерному составу: 52% – женщины, 48% – мужчины.

По уровню квалификации структура предложения рабочей силы в целом сопоставима со структурой спроса: 40% резюме приходится на специалистов среднего уровня квалификации, 31% – на высококвалифицированных, 29% – на низкоквалифицированных соискателей.

Среди вакансий с наиболее высоким уровнем предлагаемой оплаты труда в мае выделяются позиции заместителя начальника производства в добывающей промышленности (1,45 млн тенге), инженера по защите информации (1,23 млн тенге) и главного сварщика (1,24 млн тенге).

В свою очередь, среди соискателей наиболее высокие ожидания по уровню заработной платы зафиксированы у кандидатов на позиции капитана судна (8,7 млн тенге), заместителя руководителя (3,7 млн тенге) и пилота (2,8 млн тенге).

Ранее сообщалось о том, что Казахстан планирует приступить к разработке проекта Страновой программы по достойному труду между Республикой Казахстан и МОТ.