Какие условия созданы для людей на карантине из-за коронавируса в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В каких условиях содержатся пациенты, которые находятся на карантине из-за коронавируса в Алматы, рассказал руководитель управления общественного здоровья Тлеухан Абильдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Те лица, которые пребывают в условиях карантина стационара, сегодня обеспечиваются питанием в рамках рациона меню, которое составляется в наших стационарах согласно нормативным документам, которым подчиняются наши медицинские организации. Городским штабом по нераспространению коронавирусной инфекции принимаются дополнительные меры по доведению уровня питания до уровня требований пребывающих в данных карантинных стационарах», - сказал глава ведомства Тлеухан Абильдаев.

Ранее он пояснил, что на сегодня в городе более 600 врачей работают с пациентами, которые помещены на карантин. В дальнейшем планируется привлечь более 1300 медработников.

Напомним, что для контактных с коронавирусной инфекцией лиц действуют 7 провизорных медицинских организаций на более 1600 коек. Для изоляции на карантин проводится работа по разворачиванию на 7 объектах более 3 тысяч мест.

На сегодня по городу на карантине по категории 1а в многопрофильных стационарах находятся 704 человек: в ММЦ №1 - 259, в ММЦ №2 – 168 и в ММЦ №3 - 277 человек.

В целом с начала февраля выписано более 80 пациентов, приехавших из стран риска, госпитализированных с диагнозом ОРВИ и ГРИПП.

Отметим, в настоящее время в Казахстане подтверждены 8 случаев регистрации коронавируса, из них шесть в Алматы и два в Нур-Султане. На стационарном карантине находятся 1425 человек, на домашнем карантине - 496 человек. В общей сложности число зараженных в мире составляет 156 400 человек, погибли - 5833.







