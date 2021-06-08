Какие улицы отремонтируют в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в этом году две дороги построят и две дороги реконструируют. Об этом сообщил аким города Булат Жумабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По слова градоначальника, запланировано строительство дороги по улице Алтынсарина, от улицы Партизанской до объездной дороги, и по улице Громовой – от улицы Досухамбетова до улицы Малой.

Намерены в этом году в Петропавловске провести реконструкцию дороги по улице Жумабаева – от улицы Пионерской до улицы Чкалова – и по улице Горького – от улицы Сутюшева до улицы Петрова.

Средний ремонт пройдет по улице Уалиханова, в границах улиц Чкалова-Мусрепова. Здесь идет строительство новых многоэтажных домов на месте частного сектора. На дороге обустроят полосу разгона.

«В прошлом году завершили щебеневание 138 улиц города, в том числе 10 подъездных путей к садоводческим обществам и дороги, ведущие к кладбищам. В этом году в планах провести щебеневание более чем по 100 улицам частного сектора микрорайонов Подгора, Рабочий поселок, Береке, 11 дачных сообществ. Уже проведены работы по 33 улицам частного сектора и 5 дачных сообществ», - сообщил Б. Жумабеков.

Планируется устройство тротуаров на площади около 8 тысяч квадратных метров на сумму 50 млн тенге.

Начнется строительство ливневых канализаций по шести улицам города. Объявили конкурс на комплексное обследование промышленной зоны по отводу грунтовых вод.