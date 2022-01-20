Какие улицы и развязки откроют в этом году в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, какие дороги и развязки откроют и отремонтируют в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким на встрече с активом города отметил, что в 2021 году завершено строительство развязки на Рыскулова-Емцова, пробивки улицы Алатау, открыто движение по проспекту Абая, завершена реконструкция улицы Кунаева в микрорайоне Таусамалы, построено 65 км новых дорог в восьми микрорайонах Алатауского, Наурызбайского и 22 км - Турксибского районов (Алгабас, Шанырак-5, Самгау, Ожет, Альмерек, Кайрат, Нуршашкан, Курамыс), там где отсутствовали дороги. Капитально отремонтированы дороги в микрорайоне Думан. Средним ремонтом было охвачены 206 улиц протяженностью 201 км.

В этом году завершатся работы по развязке Бухтарминская – Кульжинский тракт. Откроется движение по развязке Сейфуллина – Жансугурова. Завершатся работы по пробивке улицы Ауэзова, продолжится строительство пробивки улицы Саина, начнутся работы по пробивке улицы Толе би.

«Будут построены 100 км новых дорог в микрорайонах Алгабас, Альмерек, Кайрат, Шугыла, Акжар и Шапагат. На 224 улицах протяженностью 221 км будет проведен средний ремонт, с охватом 23 магистральных улиц, в том числе такие как Аль-Фараби, Восточная объездная, Розыбакиева и другие. Будут отремонтированы дороги в микрорайонах Акбулак, Дархан, Карасу, Тастыбулак, Шугыла и другие. До конца первого квартала запустим станции метро Сарыарка и Бауыржан Момышулы, продолжится строительство станции Калкаман», - отметил Сагинтаев.