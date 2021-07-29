Какие улицы и дороги отремонтируют в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее в этом году из городского бюджета выделен 1 млрд тенге на средний ремонт проспекта Ауэзова и прилегающих улиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городе будут отремонтированы дороги, начиная от объездной дороги в районе мясокомбината до улицы Байгожина. Также планируется проведение среднего ремонта улиц Тарбагатая, Иртышской, Крестьянской и 410 квартала, прилегающих к проспекту Ауэзова. По результатам конкурса подрядчиком стало ТОО «ОблШыгысЖол», а субподрядчиком – ТОО «Фирма Азия». По проспекту Ауэзова планируется завершить работы до 1 октября.

«На перекрестке Ауэзова была высокая вероятность дорожно-транспортных происшествий. На сегодняшний день мы устраняем эти моменты. В первую очередь, охватим объездную дорогу до улицы Селевин, а затем из Селевина до мясокомбината. Задействована вся необходимая техника. На средний ремонт потребуется три года, на капитальный ремонт - пять лет», - рассказала ведущий специалист отдела городского пассажирского транспорта и автомобильных дорог Динара Какенова.

В других частях города продолжаются ремонтные работы. На сегодня на стадии завершения находятся проводимые ремонтные работы по улице Елемесова. Также завершен средний ремонт улиц Алтая, Севастополя, Синицина, Стальского и Грязнова. Наряду с этим, проведен средний ремонт до поселка Железнодорожников.