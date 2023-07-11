Какие улицы будут перекрыты в Алматы в ближайшие дни

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на этой неделе планируется провести работы по среднему ремонту на некоторых участках проспектов Абая и Аль-Фараби, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате города сообщили, что работы будут проводиться при благоприятных условиях и по мере проведения подготовительных работ.

Так, при благоприятных погодных условиях в целях укладки асфальтобетонного покрытия с 22:00 часов 13 июля до 07:00 часов 15 июля проспект Абая в восточном направлении от улицы Розыбакиева до улицы Ауэзова будет полностью перекрыт. Объезд будет обеспечен по улицам Брусиловского, Тургут Озала, Мынбаева, Жамбыла, Сатпаева, Жандосова, Манаса, Байзакова.

Также при благоприятных погодных условиях в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия с 22:00 часов 15 июля до 07:00 часов 17 июля будет перекрыто движение по проспекту Аль-Фараби на участке от моста через реку Есентай до улицы Западный Желтоксан. Объезд будет осуществлен по улицам Каппарова, Жамакаева и проспекту Сейфуллина.

Кроме того, 13 июля с 06:00 часов будет открыто движение по проспекту Аль-Фараби на участке от улицы Жарокова до улицы Жаксылыка Ушкемпирова, где завершен средний ремонт с использованием полимерасфальтобетона. Данные полимеры увеличивают устойчивость к колее и трещинообразованию, вымыванию битума, а также удлиняют срок эксплуатации дорожного покрытия, повышают прочность и морозостойкость асфальтобетонного покрытия.

Ранее были завершены ремонтные работы по проспекту Абая на участке от проспекта Достык до проспекта Назарбаева, от Тлендиева до Розыбакиева, по проспекту Аль-Фараби от транспортной развязки на улице Торайгырова до улицы Жарокова.

«Ремонт проводится в рамках запланированных работ на 2023 год. Приносим извинения за временные неудобства. Это необходимая мера, чтобы дороги города служили нам дольше. Просим корректировать свой маршрут заранее», - сообщили в управлении городской мобильности Алматы.

В Алматы в этом году средним ремонтом планируют охватить 230 улиц протяженностью более 200 км. Ранее в акимате показали, как строят дороги по новым технологиям и назвали сроки завершения дорожно-ремонтных работ.