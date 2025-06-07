Какие удобрения лучше использовать для предотвращения эрозии почв

– Алия Галымжанкызы, как ученый-почвовед, какие удобрения Вы считаете наиболее эффективными?

– Земли в Западно-Казахстанской области, в основном, черноземные. Такие почвы считаются плодородными, но при их использовании важно правильно выбирать удобрения для повышения урожайности. Виды и дозировка удобрений могут меняться в зависимости от состава почвы, выращиваемых культур и климатических условий. Если говорить о том, какие удобрения более подходят для чернозема, прежде всего следует остановиться на органических удобрениях.

Фото: из личного архива

Перегной (гумус) повышает плодородие почвы на долгий срок, улучшает ее структуру. Птичий помет богат азотом и фосфором, особенно подходит для овощей и злаков. Навоз (продукт гниения, компост) обеспечивает растения микроэлементами, повышает способность почвы накапливать влагу. Нельзя забывать и о минеральных удобрениях. Азотные удобрения (селитра, карбамид), кроме бобовых культур, нужны также пшенице ячменю. Фосфорные удобрения способствуют развитию корневой системы растений, хорошему цветению и большой урожайности. Калийные удобрения (хлорид калия, сульфат калия) повышают устойчивость культур к болезням. Что касается микроэлементов, в каштановых почвах не хватает некоторых микроэлементов (медь, бор, цинк). Поэтому можно применять микроэлементные смеси, например борные и медные растворы.

– Какие существуют способы предупреждения истощения почв?

– Для сохранения плодородия почвы, чтобы она не истощалась, нужны комплексные меры. В зависимости от вида почвы (черные, каштановые), климата и особенностей использования (посевы, пастбища, лес) методы могут меняться.

Фото: из личного архива

Основные способы предохранения почвы от эрозии следующие:

Предотвращение ветровой и водной эрозии.

Выращивание деревьев: защита от ветра, особенно в степных зонах создание лесополос.

Контурный посев: пахоту вести не по склону, а поперек склона.

Обогащение органическими веществами предохраняет почву от истощения. То есть, внесение перегноя: компоста; удобрения из куриного помета; растительных остатков.

Зеленые удобрения (сидерация): для предотвращения разрастания сорняков, например, посев бобовых растений (клевер, люцерна) обогащает почву азотом, укрепляет почву.

Нужно придавать значение севообороту. Потому что непрерывный посев одной культуры приводит к ухудшению почвы. Следует помнить о сохранении структуры почвы.

Минимальная обработка: (No-Till технологиясы): сокращение глубокой вспашки, оставление растительных остатков на поверхности земли способствует удержанию влаги, снижает эрозию.

Мульчирование: в сухих зонах поверхность почвы можно укрывать измельченной соломой, сеном.

Правильное применение удобрений: чрезмерное количество химических веществ наносит вред микрофлоре почвы.

Дренажные системы: для защиты от затопления нужно отводить лишнюю влагу.

Фото: из личного архива

Есть и биологические методы. Например, использование гриба микоризы приводит к возникновению его симбиоза с корнями растений, способствуя лучшему усвоению питательных веществ. Для восстановления почвенных микроорганизмов важно применять ЭМ-препараты (эффективные микроорганизмы).

Самое главное, для предохранения почвы от истощения нужно не ограничиваться только одним методом, а объединять несколько методов. Самые эффективные: использование органических веществ; контурный посев; сидерация и минимальная обработка. Эти меры сохраняют почву на долгий срок, повышают ее продуктивность.

– Как Вы считаете, какие сельскохозяйственные культуры следует сеять в условиях Западно-Казахстанской области?

– Поскольку природные условия региона сухие резко континентальные, нужно выбирать сельскохозяйственные культуры, выносливые к этому климату и не требующие много влаги. В Западно-Казахстанской области, в основном, в Байтерекском, Таскалинском, Теректинском, Борлинском, Шынгырлауском районах и на небольших площадях Сырымского, Акжайыкского районов выращивают злаковые культуры, адаптированные к местным условиям. Из злаков можно назвать пшеницу и озимую пшеницу. Ячмень не требует много влаги, он пригоден для фуража и спиртовой промышленности. Просо усточиво к засухе, растет и на песчаных почвах. Во-вторых, из масличных и кормовых культур в южных районах Западно-Казахстанской области широко распространен подсолнечник.

Еще одна масличная культура – сафлор, он растет в сухом климате. Сорго устойчиво к засухе, его листья и зерно используются в качестве корма для скота. Люцерна – многолетняя трава, обогащает почву азотом и эффективно в качестве пастбищного корма.

Известно, что овощи и бахчевые культуры выращивают на орошаемых землях. Если скороспелые сорта картофеля адаптированы к каштановым почвам, то морковь и свекла – устойчивые к засухе корнеплоды. Дыня и арбуз имеют большое значение для удовлетворения спроса местного населения. Следует учитывать эффективные методы выращивания. Например, метод рассады: такие овощи, как огурцы, баклажаны для раннего созревания выращиваются в теплицах.

Фото: из личного архива

– Как поддерживается связь между фермерами, занимающимися растениеводством, и учеными?

– Конечно, эту связь нужно укреплять. В агрохаб-центре Университета проводятся курсы для фермеров. Ученые на вебинарах читают лекции о последних исследованиях в аграрной отрасли. Обучающиеся также проходят стажировку в частных хозяйствах. Кроме того, ученые университета могут совместно с фермерами реализовывать инновационные проекты. Агроконсультационный центр проводит индивидуальные консультации.

Фото: из личного архива

– И последний вопрос: считаете ли Вы, что в растениводстве достаточно агрономов?

– Считаю, что в Казахстане недостаточно специалистов растениеводства. Это связано с несколькими факторами. Назову основные. Поскольку большинство молодых людей желают остаться в городе, в сельской местности мало молодых специалистов. Согласно исследованиям, из агрономов только 50-60% работают в агропромышленном комплексе. Потому что нет таких крупных хозяйств, как раньше. Мелкие фермеры не могут содержать агронома на маленькой зарплате. Понятно, что на низкую зарплату специалисты не едут работать в сельскую местность. В селе средняя зарплата агрономов примерно 150-250 тысяч тенге, это меньше, чем у специалистов в городе. Многие молодые специалисты, набрав опыта, переходят в другие отрасли. Если говорить о решении проблемы, то нужно учредить специальные гранты для сельских агрономов, направлять их на работу. Для этого будет уместно расширить государственные программы, как например «С дипломом – в село».

Во-вторых, нужно начинать модернизацию сферы образования. В частности, будет нелишним оснастить аграрные университеты IT-фермами, разработать учебные программы совместно с зарубежьем. Также будет трудно исправить ситуацию, если не повышать зарплату. Одним из путей решения вопроса могло бы стать расширение сотрудничества с крупными агрохолдингами, урегулирование гарантий трудоустройства после прохождения стажировки. Будет также полезным направлять государственные субсидии на улучшение социального положения агрономов.

Ранее сообщалось, что казахские ученые выращивают и изучают сайгаков в специальных питомниках.