Какие участки автодорог открыли в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Информацию по открытию движения на автомобильных дорогах страны предоставили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР.

В Восточно-Казахстанской области открыли ряд участков автодорог. Так, с 20 февраля с 06:10 часов открыто движение на автодороге Омск - Майкапшагай, км 756-906, участок город Семей – село Калбатау.

С 6:40 открыли автодороги Усть-Каменогорск – Шемонаиха - граница России, км 15-102, участок поселок Глубокое – город Шемонаиха, км 105-123, участок Шемонаиха - граница РФ; Усть-Каменогорск – Риддер – граница РФ, км 15-105, участок поселок Белоусовка – город Риддер.

С 6:30 открыта дорога Алматы - Усть-Каменогорск, км 778- 967, участок Аягоз – село Калбатау, км 971-1068, участок Калбатау – поворот поселка Касыма Кайсенова.

С 8:00 часов движение открыто на трассе Усть-Каменогорск – Алтай - Улкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи, км 7-166, участок село Ушановское – город Алтай.

С 08:20 открыли дорогу Омск – Майкапчагай, км 910-1087, участок село Калбатау - поворот села Богас.