    12:17, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Какие цифровые активы войдут в крипторезерв Казахстана, рассказали в Нацбанке

    Заместитель Национального банка РК Берик Шолпанкулов рассказал о том, как будет работать запускаемый государственный фонд цифровых активов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    криптовалюта
    Фото: Kazinform

    На заседании Мажилиса депутат Дмитрий Колода напомнил, что в своем Послании народу Казахстана Президент поручил создать государственный фонд цифровых активов для накопления стратегического крипто-резерва. 

    — Какая работа в этом направлении проводится Национальным банком? В чем будет заключаться функция этого фонда, и будут ли в нем накапливаться только конфискованные цифровые активы? Или Национальный банк планирует вести операции по купле-продаже тех или иных биткоинов, чтобы заработать на их стоимости? — спросил депутат.

    Замглавы Нацбанка сообщил, что вопрос создания крипторезерва сегодня обсуждается в Правительстве.

    — Как вы правильно отметили, в первую очередь, туда будут поступать конфискованные криптоактивы, которые будут храниться как стратегический резерв Правительства. Вторая часть — это потенциальные новые криптоактивы, которые могут быть получены в дальнейшем. Рассматривается предложение Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития по майнингу госкомпаниями, которые совместно с частным рынком могут предоставлять услуги по энергоресурсам. Частная майнинговая компания, в свою очередь, будет расплачиваться криптоактивами, которые будут пополнять этот государственный крипторезерв, — пояснил Шолпанкулов. 

    Вместе с тем, он отметил о стремительном развитии рынка криптоактивов.

    — Поэтому мы рассматриваем возможность использовать часть средств Национального фонда и золотовалютных резервов для вложений капитала в эти криптоактивы, — добавил спикер.

    Ранее в Казахстане начал работу новый криптофонд Alem Crypto Fund для долгосрочных инвестиций в цифровые активы.

    Теги:
    Криптовалюта Нацбанк Казахстана Цифровой тенге Экономика Цифровизация
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
