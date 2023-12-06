Какие центры досуга и оздоровления появятся в Косшы

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов рассказал о планах развития города Косшы, в частности о том, какие центры досуга и оздоровления здесь появятся в ближайшее время, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В первую очередь, остановить маятниковую миграцию. Потому что не только хлебом единым сыты. Мы должны создать хорошие условия для жителей. Мы заканчиваем генплан города Косшы. До 2038 года планируется проживание до 200 тысяч населения. Почему не прописываются? Нужно медицинское обслуживание хорошее, хорошие школы и центры досуга. В этом году идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Я посетил объект. Работа на стадии завершения. Совместно с инвесторами я заложил фундамент строительства уникального центра досуга, культуры, оздоровления. Там и библиотека, спортзал, кинозал. В принципе таких аналогов проекта в Казахстане нет. В течение 14 месяцев будет построено, а строительство уже начато. Теперь по вопросам здравоохранения. Крупный медицинский центр VIA Medical в этом году планируют начать строительство в Косшы поликлинику на 12000 мест, которая соответствует всем стандартам и качеству, — поделился Марат Ахметжанов.

По словам акима Акмолинской области, в Косшы есть проблема по дефициту тепла. В рамках проекта предусмотрено строительство новой котельной.