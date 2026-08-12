Какие трудовые споры помогает предотвратить коллективный договор в Казахстане

Коллективный договор позволяет заранее определить права и обязанности работников и работодателя и снизить риск возникновения трудовых споров. О том, какие вопросы можно урегулировать с его помощью, рассказал руководитель департамента Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения по Астане Ерлан Исмагулов, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

По словам Ерлана Исмагулова, согласно пункту 79 статьи 1 Трудового кодекса РК, коллективный договор представляет собой письменное соглашение между работодателем и работниками в лице их представителей, регулирующее социально-трудовые отношения в организации.

— В соответствии со статьей 10 Трудового кодекса трудовые отношения регулируются не только законодательством, но и коллективными договорами. При этом их положения не могут ухудшать положение работников по сравнению с нормами трудового законодательства, — пояснил Ерлан Исмагулов на брифинге в Службе коммуникаций столицы.

Правовые основы заключения коллективного договора определены статьями 156 и 157 Трудового кодекса. В документе могут быть прописаны вопросы оплаты труда, режима рабочего времени и отдыха, безопасности и охраны труда, социальных гарантий, а также контроля за исполнением принятых обязательств.

По словам главы департамента, наиболее распространенными причинами обращений работников остаются вопросы оплаты и изменения условий труда, режима рабочего времени, предоставления отпусков и соблюдения требований безопасности.

— Во многих случаях подобных споров можно избежать при наличии качественного коллективного договора, — отметил он.

Фото: акимат города Астаны

Согласно статье 158 Трудового кодекса РК, коллективный договор обязателен для исполнения с момента его подписания всеми сторонами.

В Инспекции труда привели пример нарушения условий такого соглашения. Во время внеплановой проверки одного из работодателей было установлено, что предприятие не исполняло обязательства коллективного договора в части выплаты компенсации работникам разъездного характера.

По результатам проверки предприятие привлекли к административной ответственности, а работодателю выдали обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений.

— Коллективный договор является важным механизмом реализации принципов социального партнерства, закрепленных Трудовым кодексом Республики Казахстан. Его эффективное применение способствует защите трудовых прав работников, повышению социальной ответственности работодателей и укреплению стабильности в трудовых коллективах, — подчеркнул Ерлан Исмагулов.

По его словам, развитие культуры коллективно-договорного регулирования, повышение правовой грамотности работодателей и работников, а также профилактика нарушений трудового законодательства остаются одними из ключевых задач государственной инспекции труда.

Ранее казахстанским работодателям напомнили об ответственности за отказ от коллективного договора. Также сообщалось, что в Казахстане обяжут прописывать компенсации при несчастных случаях в коллективных договорах.