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    17:54, 18 Июнь 2023 | GMT +6

    Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов рассказал, какие требования выдвигал захватчик, который держал взаперти в здании отделения Kaspi Bank сотрудников банка, передает корреспондент МИА «Казинформ»,

    По словам министра, требования были незаконные.

    «Он просил перевести на определенные счета деньги, помочь своим родным и близким. Мы подключали к переговорам его родственников, чтобы они с ним переговорили. Однако он не пошел на их требования. Поэтому пришлось провести силовую операцию», - сказал министр Марат Ахметжанов.

    Министр внутренних дел отметил, что перед применением силовой операции была оценена ситуация. Прежде всего, были созданы безопасные условия для граждан, а потом был совершен силовой захват.

    Ранее сообщалось о том, что Астане вооруженный мужчина заперся в здании банка Kaspi. По информации пресс-службы банка, в отделении находились только сотрудники банка, клиентов в отделении нет.

    По данным полиции, на месте работают сотрудники отряда специального назначения «Арлан». Военнослужащие к спецоперации не привлекались.

    Позже стало известно о том, что заложников освободили, а захватчик обезврежен.

    Министр внутренних дел Марат Ахметжанов подробно рассказал о проведенной операции по задержанию захватчика в здании Kaspi Bank. Медики сообщили о состоянии заложников.


    Теги:
    Происшествия Происшествия, ЧС Астана
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