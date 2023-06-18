Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов рассказал, какие требования выдвигал захватчик, который держал взаперти в здании отделения Kaspi Bank сотрудников банка, передает корреспондент МИА «Казинформ»,

По словам министра, требования были незаконные.

«Он просил перевести на определенные счета деньги, помочь своим родным и близким. Мы подключали к переговорам его родственников, чтобы они с ним переговорили. Однако он не пошел на их требования. Поэтому пришлось провести силовую операцию», - сказал министр Марат Ахметжанов.

Министр внутренних дел отметил, что перед применением силовой операции была оценена ситуация. Прежде всего, были созданы безопасные условия для граждан, а потом был совершен силовой захват.

Ранее сообщалось о том, что Астане вооруженный мужчина заперся в здании банка Kaspi. По информации пресс-службы банка, в отделении находились только сотрудники банка, клиентов в отделении нет.

По данным полиции, на месте работают сотрудники отряда специального назначения «Арлан». Военнослужащие к спецоперации не привлекались.

Позже стало известно о том, что заложников освободили, а захватчик обезврежен.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов подробно рассказал о проведенной операции по задержанию захватчика в здании Kaspi Bank. Медики сообщили о состоянии заложников.