Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
По словам министра, требования были незаконные.
«Он просил перевести на определенные счета деньги, помочь своим родным и близким. Мы подключали к переговорам его родственников, чтобы они с ним переговорили. Однако он не пошел на их требования. Поэтому пришлось провести силовую операцию», - сказал министр Марат Ахметжанов.
Министр внутренних дел отметил, что перед применением силовой операции была оценена ситуация. Прежде всего, были созданы безопасные условия для граждан, а потом был совершен силовой захват.
Ранее сообщалось о том, что Астане вооруженный мужчина заперся в здании банка Kaspi. По информации пресс-службы банка, в отделении находились только сотрудники банка, клиентов в отделении нет.
По данным полиции, на месте работают сотрудники отряда специального назначения «Арлан». Военнослужащие к спецоперации не привлекались.
Позже стало известно о том, что заложников освободили, а захватчик обезврежен.
Министр внутренних дел Марат Ахметжанов подробно рассказал о проведенной операции по задержанию захватчика в здании Kaspi Bank. Медики сообщили о состоянии заложников.