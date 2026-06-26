Какие требования введут для психологов в Казахстане после принятия нового закона

Психологов в Казахстане теперь будут допускать к работе только при соблюдении новых требований. Соответствующий закон ранее одобрил Сенат. О ключевых изменениях корреспонденту агентства Kazinform рассказал депутат Сената Руслан Рустемов.

По его словам, деятельность психологов до настоящего времени не имела отдельного комплексного законодательного регулирования. Существовали определенные нормы в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты, однако единых требований не было.

— Фактически любой человек мог называть себя психологом независимо от образования. Новый закон, в первую очередь, направлен именно на регулирование психологической деятельности. Он определяет правовой статус психолога, его права и обязанности, профессиональные стандарты, требования к квалификации, принципы этики и конфиденциальности, а также четко разграничивает психологическую и медицинскую деятельность, устраняя существовавшую ранее правовую неопределенность, — отмечает Руслан Рустемов.

Фото: Сенат Парламента РК

Так, главным нововведением станет обязательная регистрация специалистов в государственном реестре психологов.

— Теперь к осуществлению психологической деятельности и оказанию психологической помощи допускаются специалисты, имеющие профессиональное образование и зарегистрированные в государственном реестре психологов. Включение в реестр становится обязательным условием допуска к профессии: специалист, не состоящий в реестре, юридически лишается права оказывать психологические услуги, — пояснил сенатор.

Кроме того, устанавливаются единые профессиональные стандарты, требования к соблюдению этических норм, обеспечению конфиденциальности клиентов и непрерывному повышению квалификации специалистов.

Отдельно установлен запрет на применение манипулятивных методов, а также на использование психоактивных веществ и методов воздействия на сознание человека при оказании психологической помощи.

— Самое важное заключается в том, что новый закон направлен не на ограничение рынка услуг, а на защиту граждан. Человек, обращающийся за психологической помощью, должен быть уверен, что получает поддержку от компетентного и профессионально подготовленного специалиста, прошедшего государственную регистрацию. Именно этой цели и служат предлагаемые законодательные изменения, — подчеркнул депутат.

Напомним, что закон направлен на подпись Президенту страны.