Какие требования предъявляются к строительству общежитий для студентов в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане необходимо строительство студенческого общежития на 86 тысяч мест. Об этом заявил директор Департамента развития системы оплаты образовательных услуг АО «Финансовый центр» Министерства образования и науки РК Алпамыс Сатыбалдин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эту программу начали реализовывать еще в 2018 году. Тогда необходимо было обеспечить 75 тысяч студентов общежитием. Для решения этого вопроса Финансовый центр при Министерстве разработал специальную программу. Согласно программе, если любой индивидуальный предприниматель или юридическое лицо построит общежитие, на каждое созданное студенческое место выделяются средства в рамках государственного заказа», - сказал Алпамыс Сатыбалдин в эфире программы «Таншолпан».

В этой связи спикер отметил, что расходы предпринимателю на строительство общежития компенсируются.

«Понятие «общежитие» препятствует дальнейшему продвижению этого проекта, потому что мы сразу же представляем узкие комнаты с бетонными стенами, двухэтажные кровати. Если комната рассчитана на 4 человек, размещают не 4, а 6-8 человек. Тем не менее, даже сейчас из-за нехватки мест в общежитиях, студенты вынуждены жить в таких условиях. Всем известно, что аренда квартиры или комнаты в Нур-Султане или Алматы обходится дорого студенту», - отмечает глава департамента.

По его словам, помимо строительства новых общежитий, можно провести реконструкцию гостиниц, вводить их в эксплуатацию в качестве общежитий.

«До конца 2021 года мы построили свыше 120 общежитий, рассчитанных на 30 364 мест. Когда мы только начинали запуск программы, в 2018 году 82 тысячи студентов нуждались в местах в общежитиях. Если учесть, что 30 тысяч мест были введены в эксплуатацию, нужно было создать еще 50 тысяч студенческих мест. Однако даже сейчас свыше 85 тысяч студентов нуждаются в местах в общежитии, потому что в 2000-х годах увеличилась рождаемость детей. А сейчас эти дети уже поступают в университеты. Соответственно, растет количество абитуриентов, поступающих в вузы», - рассказал А. Сатыбалдин.

Спикер отметил, что большинство общежитий необходимо построить в Алматы.

«Фактически реальная потребность достигла 86 тысяч мест. В этом плане мы постарались минимизировать барьеры», - добавил он.

Глава Финансового центра напомнил, какие шаги должны предпринять предприниматели, занимающиеся строительством общежитий.

«Во-первых, предприниматель должен написать заявление о том, что собирается построить общежитие на 500 мест. Он предоставляет два документа - договор выкупа и акт на землю, подлежащий застройке. Во-вторых, с предпринимателем совершается предварительная договоренность. Это станет гарантом для предпринимателя, также позволит центру запланировать средства. В-третьих, предприниматель на собственные средства строит общежитие, вводит в эксплуатацию. В-четвертых, со стороны Финансового центра выдвигается требование о том, что общежития, построенные без изменения своего целевого назначения, должны работать не менее 20 лет. В-пятых, с предпринимателем заключается договор на портале закупок и производится ежемесячная оплата за каждое место.

«При разработке программы мы выпустили обращение многим предпринимателям. Вместо строительства гостиниц, попросили акцентировать внимание на строительстве библиотек. Сейчас гостиничный рынок достаточно наполнен, конкуренция высокая. Поэтому предусмотрели шаги для строительства общежитий, принимая во внимание меры, препятствующие коррупции. В этом плане главное условие – выполнение вышеуказанных задач и условий, тендер и другие требования не учтены. Также легко можно высчитать размер оплаты за каждое место в общежитии», - добавил он.