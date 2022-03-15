Какие требования должны соблюдать госорганы и нацкомпании - постановление

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Установлены требования к организациям, где должен соблюдаться масочный режим, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в Казахстане отменили обязательное ношение масок на открытом воздухе, использование мобильного приложения «Ashyq, соблюдение социальной дистанции и использованию обязательной термометрии.

Согласно постановлению главного госсанврача Казахстана Айжан Есмагамбетовой, государственные органы (организации), национальные компании, бизнес-центры и другие офисы должны соблюдать следующие требования:

- Необходимо осуществлять регулярное проветривание рабочих мест и помещений для посетителей.

- Вход в помещения объекта без маски не допускается. Обеспечивается обязательное нахождение посетителей в здании в масках, за исключением детей до 5 лет.

- Устанавливаются санитайзеры с кожным антисептиком у входа, в холлах, санитарных узлах.





Администрация органа (организации) обеспечивает:

- санитарные узлы средствами личной гигиены (жидкое мыло, антисептики);

- использование масок в течение рабочего дня с условием их своевременной смены;

- рабочие места антисептиками;

- проведение инструктажа среди работников о необходимости соблюдения правил личной/производственной гигиены и контроля за их неукоснительным соблюдением.

- Территория объектов и все помещения содержатся в чистоте, ежедневно очищаются от мусора и грязи.

- Уборка всех помещений проводят ежедневно влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств и проветриванием.

- Для проведения дезинфекции применяются средства, зарегистрированные и разрешенные в установленном порядке к применению на территории Республики Казахстан и Евразийского экономического союза и включенные в Единый реестр свидетельств о государственной регистрации стран Евразийского Экономического Союза.

- Дезинфицирующие средства применяются при строгом соблюдении, прилагаемой к ним инструкций, в которых отражены режимы дезинфекции при вирусных инфекциях.

- Приготовление рабочих растворов дезинфицирующих средств осуществляется в специально отведенном месте. Дезинфицирующие средства хранятся в таре (упаковке) поставщика с указанием наименование средства, его назначения, срока годности на этикетке. Тарная этикетка сохраняется в течение всего периода хранения (использования) дезинфицирующего средства.

- Технический персонал (уборщицы) дезинфекцию проводят с использованием средств индивидуальной защиты: халат, перчатки, медицинская маска.

- С дезинфицирующими средствами работают совершеннолетние лица, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

Также главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала постановление о снятии ограничительных мероприятий в организациях образования.