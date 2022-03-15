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    12:45, 15 Март 2022 | GMT +6

    Какие требования должны соблюдать госорганы и нацкомпании - постановление

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Установлены требования к организациям, где должен соблюдаться масочный режим, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее в Казахстане отменили обязательное ношение масок на открытом воздухе, использование мобильного приложения «Ashyq, соблюдение социальной дистанции и использованию обязательной термометрии.

    Согласно постановлению главного госсанврача Казахстана Айжан Есмагамбетовой, государственные органы (организации), национальные компании, бизнес-центры и другие офисы должны соблюдать следующие требования:

    - Необходимо осуществлять регулярное проветривание рабочих мест и помещений для посетителей.

    - Вход в помещения объекта без маски не допускается. Обеспечивается обязательное нахождение посетителей в здании в масках, за исключением детей до 5 лет.

    - Устанавливаются санитайзеры с кожным антисептиком у входа, в холлах, санитарных узлах.


    Администрация органа (организации) обеспечивает:

    - санитарные узлы средствами личной гигиены (жидкое мыло, антисептики);

    - использование масок в течение рабочего дня с условием их своевременной смены;

    - рабочие места антисептиками;

    - проведение инструктажа среди работников о необходимости соблюдения правил личной/производственной гигиены и контроля за их неукоснительным соблюдением.

    - Территория объектов и все помещения содержатся в чистоте, ежедневно очищаются от мусора и грязи.

    - Уборка всех помещений проводят ежедневно влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств и проветриванием.

    - Для проведения дезинфекции применяются средства, зарегистрированные и разрешенные в установленном порядке к применению на территории Республики Казахстан и Евразийского экономического союза и включенные в Единый реестр свидетельств о государственной регистрации стран Евразийского Экономического Союза.

    - Дезинфицирующие средства применяются при строгом соблюдении, прилагаемой к ним инструкций, в которых отражены режимы дезинфекции при вирусных инфекциях.

    - Приготовление рабочих растворов дезинфицирующих средств осуществляется в специально отведенном месте. Дезинфицирующие средства хранятся в таре (упаковке) поставщика с указанием наименование средства, его назначения, срока годности на этикетке. Тарная этикетка сохраняется в течение всего периода хранения (использования) дезинфицирующего средства.

    - Технический персонал (уборщицы) дезинфекцию проводят с использованием средств индивидуальной защиты: халат, перчатки, медицинская маска.

    - С дезинфицирующими средствами работают совершеннолетние лица, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

    Также главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала постановление о снятии ограничительных мероприятий в организациях образования.


    Теги:
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