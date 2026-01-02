Какие трассы закрыты в Казахстане к этому часу

2 января 2026 года в 16:30 в связи с ухудшением погодных условий вводят ограничения движения для грузового и общественного вида автотранспорта на следующих республиканских автодорогах:

Актюбинская область:

Актобе-Кандыагаш-Доссор-Атырау-гр. РФ» км 104-337 (уч. г. Кандыагаш-гр.Атырауской обл.).

Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 776-965 (уч. АЗС ЭКО ойл — п. Карабутак).

Кандыагаш — Эмба — Шалкар — Иргиз» км 3-257 (г.Кандыагаш — г. Шалкар).

Граница РФ (п/п Жайсан) — Актобе (с северным обходом) — Кызылорда» км 0-39 (участок Мартук (развязка 0 км) — Хромтау (развязка 39 км).

С 17:30 — на участке автодороги Актобе — граница РФ км 39-136 (уч. п.Ш.Калдаякова-гр.РФ).

Ориентировочное время открытия — 03 января 2026 года в 09:00 часов.

Атырауская область:

На автомобильной дороге «Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау -граница РФ» км 337-346 (участок граница Актюбинской области — п.Сагыз).

Ориентировочное время открытия дорог — 3 января 2026 года в 08:00.