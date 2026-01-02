РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:43, 02 Январь 2026 | GMT +5

    Какие трассы закрыты в Казахстане к этому часу

    В компании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на трассах республики к этому часу, передает агентство  Kazinform.

    зима метель закрытие трассы қыс боран жол жабылуы
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    2 января 2026 года в 16:30 в связи с ухудшением погодных условий вводят ограничения движения для грузового и общественного вида автотранспорта на следующих республиканских автодорогах:

    Актюбинская область:

    • Актобе-Кандыагаш-Доссор-Атырау-гр. РФ» км 104-337 (уч. г. Кандыагаш-гр.Атырауской обл.).
    • Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 776-965 (уч. АЗС ЭКО ойл — п. Карабутак).
    • Кандыагаш — Эмба — Шалкар — Иргиз» км 3-257 (г.Кандыагаш — г. Шалкар).
    • Граница РФ (п/п Жайсан) — Актобе (с северным обходом) — Кызылорда» км 0-39 (участок Мартук (развязка 0 км) — Хромтау (развязка 39 км).

    С  17:30  — на участке автодороги Актобе — граница РФ км 39-136 (уч. п.Ш.Калдаякова-гр.РФ).

    Ориентировочное время открытия — 03 января 2026 года в 09:00 часов.

    Атырауская область:

    На автомобильной дороге «Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау  -граница РФ» км 337-346 (участок граница Актюбинской области — п.Сагыз).

    Ориентировочное время открытия дорог — 3 января 2026 года в 08:00.

    Теги:
    КазАвтоЖол Трассы Непогода Закрытие дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают