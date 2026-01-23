Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 23 января

По данным нацкомпании, по состоянию на 08:00 23 декабря 2026 года на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта:

Кызылординская область:

— на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 1806-2055 (уч. г. Кызылорда. — гр. Туркестанской обл).



Туркестанская область:

— на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 2055-2095 (уч. гр. Кызылординской обл. — г. Туркестан).

Область Жетысу

— на участке автодороги республиканского значения «Ушарал — Достык» км. 84-164 (с.Коктума — ст. Достык).

Ограничение движения дизельных авто

В связи ухудшением погодных условий на следующих автодорогах республиканского значения введено ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей с дизельными двигателями:



Актюбинская область:



— на участке автодороги «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак» км. 5-234 (уч. с. Карабутак — гр. Костанайской области).

Костанайская область:

— на участке автодороги «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак» км. 234-501 (уч. гр. Актюбинской области — г. Рудный);

— на участке автодороги «Костанай — Аулиеколь — Сурган» км. 8-232 (уч. г. Тобыл — гр. Акмолинской обл.);

— на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай (с обходом) — граница РФ (п.п. Кайрак)» км. 555-729 (уч. г. Тобыл — гр. Северо-Казахстанской области);

— на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай (с обходом) — граница РФ (п.п. Кайрак)» км. 539-418 (уч. г. Костанай — п. Карабалык);

— на участке автодороги «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км. 340-377 (уч. г. Аркалык — гр. Акмолинской обл.);

— на участке автодороги «Мамлютка — Костанай» км. 403-180 (уч. г. Тобыл — гр. Северо-Казахстанской обл.).

Акмолинская область:

— на участке автодороги «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км. 377-595, (уч. г. Костанай- п. гр. СКО);

— на участке автодороги «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 232-260, (уч. гр.Костанайской обл.-п.Сурган);



— на участке автодороги «Жаксы-Есиль-Бузулук» км. 0-82, (уч. п. Жаксы- Бузулук км. 82);

— на участке автодороги «Астана — Кокшетау (с обходом) — Петропавловск — гр. РФ (п/п Жана жол)» км. 18-341, (уч. г. Астана-гр. СКО);



— на участке автодороги «Кокшетау-Кишкенеколь-Бидаикский-гр.РФ (п/п Бидайык)» км. 2-50, уч. г. Кокшетау-гр.СКО (Кокшетау-Омск);



— на участке автодороги «Кокшетау-Рузаевка» км. 0-61, (уч. г. Кокшетау-гр. СКО);

— на участке автодороги «Обход г. Кокшетау с подъездом к Аэропорту» км. 0-18, уч. (г.Кокшетау)

— на участке автодороги «Щучинск — Зеренда» км. 0-77, (уч. г. Щучинск-с.Зеренда)

— на участке автодороги «Кокшетау-Атбасар» км. 0-184, (уч. г. Кокшетау -г.Атбасар

— на участке автодороги «Макинск-Аксу-Торгай» км. 0-240, (уч. г. Макинск-с.Торгай)

— на участке автодороги «Обход г. Астаны» км. 0-86

— на участке автодороги «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай гр. РФ» км 16-407 (г.Астана-гр.Костанайской обл.)

— на участке автодороги «Астана-Коргалжын» км. 19-181, (уч. г. Астана- п. Коргалжын)

— на участке автодороги «Дороги Боровской курортной зоны»

— на участке автодороги «Подъезд к развлекательному центру Щучинско-Боровской курортной зоны»

— «Подъезд к а/д „Новый Колутон-Акколь — Минское“.

Закрытые дороги

В связи ухудшением погодных условий, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих автодорогах:

Алматинская область

— на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР участок „Новый обход перевала Кордай“ км. 59-143 (с.Жанакурылыс — гр. Жамбылской обл.).

Жамбылская область

— на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР участок „Новый обход перевала Кордай“ км. 143-214 (уч. гр. Алматинской обл. — с. Кордай);

— на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР участок „Новый обход перевала Кордай“ км. 159-238 (уч. с. Кенен — с. Кайнар);

— на участке автодороги «граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 534-593 (от поселка Айша-Биби до границы Туркестанской области);

Туркестанская область

— на участке автодороги «граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 593-654 (от границы Жамбылской области до села Машат).

Акмолинская область

— на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 16-200 (г. Астана — гр. Павлодарской обл.).

Павлодарская область

— «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 200-254 (гр.Акмолинской обл. — п.Шидерты).

В Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

Напомним, в 15 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.