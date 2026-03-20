Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 20 марта

По состоянию на 08:00 20 марта 2026 года открыто движение для всех видов автотранспорта на следующих автодорогах:

Карагандинская область

— на участке автодороги «Караганда — Аягоз — Тарбагатай — Богас» км. 17-217 (уч. г. Караганда — г. Каркаралы);

— на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 788-906 (уч. граница Улытауской области — п. Топар);

— на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы» км. 248-357 (уч. с. Атамекен — п. Аксу-Аюлы);

— на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 970-1135 (уч. г. Караганда — граница Павлодарской области).

Павлодарская область

— на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 1135-1206 (уч. граница Карагандинской области — п. Шидерты).

Область Улытау

— на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 756-788 (уч. п. Жанаарка — граница Карагандинской области).

Закрытые дороги

В связи с резким повышением температуры и активным таянием снега в Северо-Казахстанской области произошло переувлажнение основания. также в связи с интенсивным движением большегрузного транспорта образовалась коллейность грунтового покрытия, что затрудняет передвижение грузового и общественного транспорта. В целях безопасности дорожного движения введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на а/д KZ15-08 «Тимирязево-Сарыколь-граница Костанайской области» км. 0-30, (уч. село Тимирязево — граница Костанайской области).

В Павлодарской области ограничено движение на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар-Успенка — граница РФ» (уч. развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны).

Кроме того, в связи с тяжелыми горными условиями в Восточно-Казахстанской области на Осиновском перевале введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на км. 46-66, (уч. поворот на село Северный — поворот на город Серебрянск).