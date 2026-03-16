Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 16 марта

По состоянию на 08.00 16 марта 2026 года открыто движение для всех видов автотранспорта на следующих участках автодорог республиканского значения:

Костанайская область

— на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — гр. РФ» км. 555 — 682 (город Тобыл — поселок Сарыколь);

— на участке автодороги «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак» км. 320 — 501 (поселок Бестобе — город Рудный);

— на участке автодороги «Костанай — Аулиеколь — Сурган» км. 8 — 218 (город Тобыл — поселок Октябрьский).

Закрытые дороги

В Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (туман, ограничение видимости) введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на участке автодороги «граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — гр. КНР» км. 776-1153 (уч. АЗС «Эко Ойл» — поселок Иргиз).

Также в Павлодарской области в связи повреждением краевых балок пролетного строения транспортной развязки, на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар-Успенка — граница РФ» (уч. развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны).

Кроме того, в связи с тяжелыми горными условиями в Восточно-Казахстанской области на Осиновском перевале в зимний период 2024–2025 года введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на км. 46-66, (уч. поворот на село Северный — поворот на город Серебрянск).

Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в 13 областях Казахстану на 16 марта.