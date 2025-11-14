Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 14 ноября

По данным нацкомпании, в 08:00 14 ноября 2025 года были сняты временные ограничения, действовавшие ночью из-за ухудшения погодных условий в области Абай на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 778-960 (город Аягоз — село Жанаозен).

Тем временем, в двух регионах сохраняются ограничения на движение.

В Северо-Казахстанской области — в 11:00 9 ноября в связи с ухудшением погодных условий (с обильными осадками и интенсивным движением большегрузного транспорта), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Тимирязево-Сарыколь — граница области» км. 0-30, участок граница Костанайской области -село Тимирязево.

В Восточно-Казахстанской области — в 08:00 5 ноября 2025 года в связи с ухудшением погодных условий и тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале, для обеспечения безопасности введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное-город Серебрянск. До окончания текущего зимнего периода.

Погодные условия на дорогах

14 ноября 2025 года в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях, а также в области Абай местами ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега.

В связи с этим водителей просят соблюдать скоростной режим и правила безопасности, а также учитывать ухудшение погодных условий на дорогах.

Напомним, штормовую погоду объявили в 15 областях Казахстана.