Туман и гололед: штормовая погода ожидается в Астане и 15 областях Казахстана

В Карагандинской области ожидается на дорогах гололедица.

Ночью и утром на западе, юге Мангистауской области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.

Ночью в горных районах области Жетысу ожидается туман. 14–15 ноября ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау ожидается ночью и утром туман.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается туман.

Ночью на северо-востоке Актюбинской области ожидается гололед.

Ночью и утром на западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. На дорогах ожидается гололедица.

В Астане на дорогах ожидается гололедица.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, туман, гололед. Ветер северо-западный, северный ночью и утром на юге, в центре области порывы 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается гололед.

Ночью на севере, в центре области Абай ожидаются снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром на юге, в центре области туман. Ветер северо-западный, северный ночью на юге, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Семее ночью ожидается гололед.

Ночью и утром на юге Алматинской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, юге Павлодарской области ожидается туман.

14-15 ноября ночью и утром на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, днем 14, ночью 15 ноября порывы 23 м/с. В Таразе ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере Кызылординской области ожидается туман.

Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На западе области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.