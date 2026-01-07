РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    08:21, 07 Январь 2026 | GMT +5

    Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 7 января

    В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    закрытие дорог
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    По данным нацкомпании, по состоянию на 08:00 7 января 2025 года открыто движение для всех видов автотранспорта в Восточно-Казахстанской области на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 1194-1212 (город Шемонаиха — граница РФ).

    Также в связи с улучшением погодных условий, с 23:00 6 января 2026 года на следующих участках автомобильной дороги республиканского значения введено увеличение скоростного режима с 90 км/ч до 110 км/ч:

    Акмолинская область

    — KAZ 01 «Астана-Караганда-Алматы», км. 30-92 (село Жибек-Жолы — станция Анар).

    Карагандинская область

    — KAZ 01 «Астана-Караганда-Алматы», км. 92-164 (станция Анар — город Темиртау).

    Закрытые дороги

    В связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале действует ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом в ВКО на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км 46-66, участок село Северное — город Серебрянск. До окончания текущего зимнего периода.

    Также в Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

    Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 14 областях Казахстана и в Астане. Ожидается гололед, туман, метели.

    КазАвтоЖол Трассы Непогода Закрытие дорог
    Камшат Абдирайым
    Автор
