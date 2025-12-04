Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 4 декабря

По данным нацкомпании, в связи с ухудшением погодных условии, а именно понижение температуры, гололед, верховой снег вечером 3 декабря 2025 года на следующих автодорогах республиканского значения в Акмолинской области ввели изменение скоростного режима:

— на участке автодороги республиканского значения «КАZ02 Астана — Кокшетау (с Обходом) — Петропавловск-граница РФ (п/п Жана Жол)» км 19-144 (город Астана — село Алаколь) введено изменение скоростного режима с 110 км/ час на 80 км/час для всех видов автотранспорта;

— на участке автодороги республиканского значения «КАZ02 Астана — Кокшетау (с Обходом) — Петропавловск-граница РФ (п/п Жана Жол)» км 144-231 (село Алаколь — город Щучинск) введено изменение скоростного режима с 80 км/ час на 110 км/час для всех видов автотранспорта;

— на участке автодороги республиканского значения «KAZ 01 „Астана — Караганды — Алматы“, км 30-92 (п. Жибек-Жолы — станция Анар) введено изменение скоростного режима с 110 км/ час на 80 км/час для всех видов автотранспорта.

Также ограничение движения действует на следующих дорогах.

Павлодарская область:

— на автодороге «Астана-Шидерты- Павлодар-Успенка-граница РФ» перекрытие участка Транспортной развязки «Калкаман»(въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону города Астана) ведено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта.

Северо-Казахстанская область:

— на автороге «Тимирязево-Сарыколь — граница области» км 0-30, участок граница Костанайской области — село Тимирязево введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта.

Восточно-Казахстанская область:

— на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное — город Серебрянск до окончания зимнего периода введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом.

Напомним, в 14 регионах Казахстана и в Астане объявлена штормовая погода: ожидаются туман, осадки и гололед.