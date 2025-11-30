Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 30 ноября

По данным нацкомпании, ночью 29 ноября в Акмолинской области, в связи с ухудшением погодных условий, а именно понижение температуры, гололед, верховой мокрый снег, на участке автомобильной дороги Республиканского значения «KAZ02 Астана – Кокшетау (с обходом) – Петропавловск – гр. РФ (п/п Жана Жол)» с 19 по 231 км введено ограничение скоростного режима для всех видов транспорта – с 140 до 110 км/ч.

Возобновление скоростного режима планируется 30 ноября в 09:00, при стабилизации погодных условий и обеспечении безопасного проезда.

Также в трех областях по-прежнему остаются в силе ранее введенные ограничения движения.

В Северо-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий – с обильными осадками и интенсивным движением большегрузного транспорта – введено ограничение только для грузовых и общественных транспортных средств на автодороге «Тимирязево-Сарыколь-граница области» км. 0-30 (участок граница Костанайской области – село Тимирязево).

Кроме того, в связи с ухудшением погодных условий действует ограничение движения на трассе в Восточно-Казахстанской области. В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале, введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное-город Серебрянск. Ограничение введено до окончания зимнего периода.

В Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» – въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

Альтернативное движение в сторону Астаны будет осуществляться через ТР Береке «Калкаман-Аксу». Въезд в Калкаман со стороны города Павлодара будет осуществляться через ТР Баянаул.

Напомним, в 14 областях Казахстана, а также в Астане объявили штормовое предупреждение на воскресенье. По республике ожидается туман.



