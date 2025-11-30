РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    08:30, 30 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 30 ноября

    В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Ерназ Балагазиев/ Kazinform

    По данным нацкомпании, ночью 29 ноября в Акмолинской области, в связи с ухудшением погодных условий, а именно понижение температуры, гололед, верховой мокрый снег, на участке автомобильной дороги Республиканского значения «KAZ02 Астана – Кокшетау (с обходом) – Петропавловск – гр. РФ (п/п Жана Жол)» с 19 по 231 км введено ограничение скоростного режима для всех видов транспорта – с 140 до 110 км/ч.

    Возобновление скоростного режима планируется 30 ноября в 09:00, при стабилизации погодных условий и обеспечении безопасного проезда.

    Также в трех областях по-прежнему остаются в силе ранее введенные ограничения движения.

    В Северо-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий – с обильными осадками и интенсивным движением большегрузного транспорта – введено ограничение только для грузовых и общественных транспортных средств на автодороге «Тимирязево-Сарыколь-граница области» км. 0-30 (участок граница Костанайской области – село Тимирязево).

    Кроме того, в связи с ухудшением погодных условий действует ограничение движения на трассе в Восточно-Казахстанской области. В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале, введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное-город Серебрянск. Ограничение введено до окончания зимнего периода.

    В Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» – въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

    Альтернативное движение в сторону Астаны будет осуществляться через ТР Береке «Калкаман-Аксу». Въезд в Калкаман со стороны города Павлодара будет осуществляться через ТР Баянаул.

    Напомним, в 14 областях Казахстана, а также в Астане объявили штормовое предупреждение на воскресенье. По республике ожидается туман.

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Трассы Закрытие дорог
    Камшат Абдирайым
    Автор
