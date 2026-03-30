Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 30 марта

По состоянию на 08:00 30 марта 2026 года движение ограничено на следующих автодорогах:



Северо-Казахстанская область

- на автодороге «Тимирязево-Сарыколь-граница Костанайской области» км. 0-30, (уч. село Тимирязево – граница Костанайской области).

Павлодарская область

- на автодороге «Астана – Шидерты – Павлодар-Успенка – граница РФ» (уч. развязки «Калкаман» – въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны).

Также в связи с увеличением перелива (длина – 70 м, высота – 20 см) в Костанайской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Подъезд к с.Мариновка» км 0-9.

Кроме того, в связи с тяжелыми горными условиями в Восточно-Казахстанской области на Осиновском перевале введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на км. 46-66, (уч. поворот на село Северный – поворот на город Серебрянск).

Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в 17 регионах Казахстана на понедельник.