телерадиокомплекс президента РК
    08:20, 30 Март 2026 | GMT +5

    Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 30 марта

    В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    закрытие дорог
    Фото: Kazinform

    По состоянию на 08:00 30 марта 2026 года движение ограничено на следующих автодорогах:

    Северо-Казахстанская область

    - на автодороге «Тимирязево-Сарыколь-граница Костанайской области» км. 0-30, (уч. село Тимирязево – граница Костанайской области).

    Павлодарская область

    - на автодороге «Астана – Шидерты – Павлодар-Успенка – граница РФ» (уч. развязки «Калкаман» – въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны).

    Также в связи с увеличением перелива (длина – 70 м, высота – 20 см) в Костанайской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Подъезд к с.Мариновка» км 0-9.

    Кроме того, в связи с тяжелыми горными условиями в Восточно-Казахстанской области на Осиновском перевале введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на км. 46-66, (уч. поворот на село Северный – поворот на город Серебрянск).

    Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в 17 регионах Казахстана на понедельник.

    Камшат Абдирайым
