Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 29 марта

По состоянию на 08:00 29 марта 2026 года движение открыто для всех видов автотранспорта на следующих участках автодорог республиканского значения:

Акмолинская область:

— на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 16 — 200 (город Астана — граница Павлодарской области).



Павлодарская область:

— на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 200 — 415 (граница Акмолинской области — поселок Атамекен).

— на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганды — Шидерты» км. 1135 — 1206 (граница Карагандинской области — поселок Шидерты).

— на участке автодороги «Калкаман — Баянауыл — Умуткер — Ботакара» км. 0 — 231 (поселок Калкаман — граница Карагандинской области);

— на участке автодороги «Астана-Шидерты-Павлодар-Успенка-гр.РФ» км. 0 — 152 (город Павлодар — граница РФ.);

— на участке автодороги «Западный обход города Павлодар через мостовой переход реки Иртыш» км. 0 — 15 (от поселка Кенжеколь до тр.развязки Аксу).

— на участке автодороги «Атамекен-Аксу-Коктобе-Большой Акжар-Курчатов» км. 0 — 25 (от поселка Атамекен до города Аксу).

Карагандинская область:

— на участке автодороги «Калкаман — Баянауыл — Умуткер — Ботакара» км. 231 — 324 (граница Павлодарской области — поселок Ботакара);

— на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 1066 — 1135 (поселок Молодежный — граница Павлодарской области).

Закрытые дороги

В связи с погодными условиями движение ограничено на следующих автодорогах:



Костанайская область

В связи с увеличением перелива (длина — 70 м, высота — 20 см) и закрытием дорог в РФ, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Подъезд к с. Мариновка» км 0-9.

Ориентировочное время открытие дороги — 05 апреля 2026 года в 08:00.

Северо-Казахстанская область

— на автодороге «Тимирязево-Сарыколь-граница Костанайской области» км. 0-30, (уч. село Тимирязево — граница Костанайской области).

Павлодарская область

— на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар-Успенка — граница РФ» (уч. развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны).

Кроме того, в связи с тяжелыми горными условиями в Восточно-Казахстанской области на Осиновском перевале введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на км. 46-66, (уч. поворот на село Северный — поворот на город Серебрянск).

Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в 16 регионах Казахстана на 29 марта.