    08:34, 28 Март 2026 | GMT +5

    Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 28 марта

    В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 28 марта
    Фото: КазАвтоЖол

    По состоянию на 8 часов утра 28 марта 2026 года движение открыто для всех видов автотранспорта на следующих участках автодорог республиканского значения:

    Восточно-Казахстанская область

    - на участке автодороги «Усть-Каменогорск — Семей» км. 12 — 103 (г. Усть-Каменогорск — поворот на село Казачье — граница области Абай).

    Область Абай

    - на участке автодороги «Усть-Каменогорск — Семей» км. 103 — 198 (граница Восточно-Казахстанской области — город Семей).

    Закрытые дороги

    В связи с погодными условиями движение ограничено на следующих автодорогах:

    Костанайская область

    В связи с увеличением перелива (длина – 70м, высота – 20см) и закрытием дорог в РФ, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Подъезд к с.Мариновка» км 0-9.

    Ориентировочное время открытие дороги - 05 апреля 2026 года в 08:00.

    Северо-Казахстанская область

    - на автодороге «Тимирязево-Сарыколь-граница Костанайской области» км. 0-30, (уч. село Тимирязево – граница Костанайской области).

    Павлодарская область

    - на автодороге «Астана – Шидерты – Павлодар-Успенка – граница РФ» (уч. развязки «Калкаман» – въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны).

    Кроме того, в связи с тяжелыми горными условиями в Восточно-Казахстанской области на Осиновском перевале введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на км. 46-66, (уч. поворот на село Северный – поворот на город Серебрянск).

    Напомним, по прогнозам синоптиков, в Казахстане 28–30 марта ожидается резкое потепление до +30 градусов.

    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
