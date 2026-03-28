Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 28 марта
В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.
По состоянию на 8 часов утра 28 марта 2026 года движение открыто для всех видов автотранспорта на следующих участках автодорог республиканского значения:
Восточно-Казахстанская область
- на участке автодороги «Усть-Каменогорск — Семей» км. 12 — 103 (г. Усть-Каменогорск — поворот на село Казачье — граница области Абай).
Область Абай
- на участке автодороги «Усть-Каменогорск — Семей» км. 103 — 198 (граница Восточно-Казахстанской области — город Семей).
Закрытые дороги
В связи с погодными условиями движение ограничено на следующих автодорогах:
Костанайская область
В связи с увеличением перелива (длина – 70м, высота – 20см) и закрытием дорог в РФ, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Подъезд к с.Мариновка» км 0-9.
Ориентировочное время открытие дороги - 05 апреля 2026 года в 08:00.
Северо-Казахстанская область
- на автодороге «Тимирязево-Сарыколь-граница Костанайской области» км. 0-30, (уч. село Тимирязево – граница Костанайской области).
Павлодарская область
- на автодороге «Астана – Шидерты – Павлодар-Успенка – граница РФ» (уч. развязки «Калкаман» – въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны).
Кроме того, в связи с тяжелыми горными условиями в Восточно-Казахстанской области на Осиновском перевале введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на км. 46-66, (уч. поворот на село Северный – поворот на город Серебрянск).
Напомним, по прогнозам синоптиков, в Казахстане 28–30 марта ожидается резкое потепление до +30 градусов.