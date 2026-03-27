Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 27 марта

По состоянию на 08:00 27 марта 2026 года движение ограничено на следующих автодорогах:



Северо-Казахстанская область

на автодороге «Тимирязево-Сарыколь-граница Костанайской области» км. 0-30, (уч. село Тимирязево – граница Костанайской области).

Павлодарская область

на автодороге «Астана – Шидерты – Павлодар-Успенка – граница РФ» (уч. развязки «Калкаман» – въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны).

Кроме того, в связи с тяжелыми горными условиями в Восточно-Казахстанской области на Осиновском перевале введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на км. 46-66, (уч. поворот на село Северный – поворот на город Серебрянск).

Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в 15 регионах Казахстана и Астане на 27 марта.