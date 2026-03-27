08:21, 27 Март 2026 | GMT +5
Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 27 марта
В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.
По состоянию на 08:00 27 марта 2026 года движение ограничено на следующих автодорогах:
Северо-Казахстанская область
- на автодороге «Тимирязево-Сарыколь-граница Костанайской области» км. 0-30, (уч. село Тимирязево – граница Костанайской области).
Павлодарская область
- на автодороге «Астана – Шидерты – Павлодар-Успенка – граница РФ» (уч. развязки «Калкаман» – въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны).
Кроме того, в связи с тяжелыми горными условиями в Восточно-Казахстанской области на Осиновском перевале введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на км. 46-66, (уч. поворот на село Северный – поворот на город Серебрянск).
Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в 15 регионах Казахстана и Астане на 27 марта.