Гололед и туман: штормовое предупреждение объявили в Астане и 15 регионах

В Астане ночью и утром на дорогах ожидается гололедица.

Ночью на севере области Абай ожидается гололед. Ночью и утром на севере, юге, в центре области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный на юго-западе, юге области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. На дорогах ожидается гололедица.

В Актюбинской области ожидается ветер восточный на севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

На западе Атырауской области ожидается туман. Ветер восточный на востоке области порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный на востоке, в горных районах области порывы 18 м/с.

Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке, юге области ожидается туман.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. На северо-востоке области пыльная буря. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный утром и днем на юге области порывы 15 м/с.

На севере, востоке Костанайской области ожидается туман, ночью и утром на дорогах гололедица.

На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Днем на северо-востоке, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем на северо-востоке, юге, в центре области порывы 15-20, временами 23 м/с.

На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается туман. Ночью и утром на дорогах гололедица.

На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер восточный днем в горных районах области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман. Ветер восточный утром и днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.