Какие товары в Казахстане попали под изъятие из национального режима

В Казахстане утвержден перечень товаров машиностроительной, химической, металлургической, строительной и мебельной промышленностей, подлежащих изъятию из национального режима, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующий приказ подписан министром промышленности и строительства 28 мая 2026 года.

Согласно документу, в перечень включены товары машиностроительной отрасли (2176 наименований), химической промышленности (248), металлургической (217), строительной (495) и мебельной промышленности (208).

В частности, из национального режима изъяты сельскохозяйственная техника и комплектующие, грузовые автомобили, автокраны, пожарные автомобили и автоцистерны, а также различные виды шин и счетчиков.

Кроме того, в перечень вошли кабели, провода, трансформаторы, лифты, дезинфицирующие и моющие средства, лакокрасочная продукция, антисептики и моторные масла.

Также под ограничения попали отдельные виды строительных материалов, включая стекло, кирпич, облицовочную плитку, цемент и теплоизоляционные плиты из минеральной ваты.

В списке присутствуют полиэтиленовые трубы для водоснабжения, двери и оконные блоки, а также мебельная продукция — кресла, диваны, стулья и столы.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее сообщалось о том, что перечень товаров легкой промышленности, подлежащих изъятию из нацрежима, утвержден в РК.