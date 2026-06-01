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    Какие товары в Казахстане попали под изъятие из национального режима

    В Казахстане утвержден перечень товаров машиностроительной, химической, металлургической, строительной и мебельной промышленностей, подлежащих изъятию из национального режима, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: МЭКС

    Соответствующий приказ подписан министром промышленности и строительства 28 мая 2026 года.

    Согласно документу, в перечень включены товары машиностроительной отрасли (2176 наименований), химической промышленности (248), металлургической (217), строительной (495) и мебельной промышленности (208).

    В частности, из национального режима изъяты сельскохозяйственная техника и комплектующие, грузовые автомобили, автокраны, пожарные автомобили и автоцистерны, а также различные виды шин и счетчиков.

    Кроме того, в перечень вошли кабели, провода, трансформаторы, лифты, дезинфицирующие и моющие средства, лакокрасочная продукция, антисептики и моторные масла.

    Также под ограничения попали отдельные виды строительных материалов, включая стекло, кирпич, облицовочную плитку, цемент и теплоизоляционные плиты из минеральной ваты.

    В списке присутствуют полиэтиленовые трубы для водоснабжения, двери и оконные блоки, а также мебельная продукция — кресла, диваны, стулья и столы.

    Приказ вступает в силу со дня его подписания.

    Ранее сообщалось о том, что перечень товаров легкой промышленности, подлежащих изъятию из нацрежима, утвержден в РК.

    Бизнес Производство Промышленность Экономика
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор